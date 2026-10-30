Jaime Fierro Moradell, ganador del concurso de cartel de la XV Semana Modernista de Teruel

Cartel de la XV Semana Modernista de Teruel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel y la Fundación Bodas de Isabel han presentado el cartel anunciador de la XV Semana Modernista de Teruel, que se celebrará del 17 al 22 de noviembre. El ganador del concurso es el turolense Jaime Fierro Moradell.

La obra ganadora del concurso, titulada 'Belleza en cada rincón', es una ilustración del joven artista turolense Jaime Fierro Moradell, que ha sabido combinar la elegancia de la cartelería de comienzos del siglo XX con uno de los elementos más representativos del patrimonio modernista de la ciudad: la fachada de La Madrileña. Al concurso se han presentado una veintena de trabajos de autores procedentes de distintos puntos del país.

La presente edición estará dedicada especialmente a la arquitectura modernista de Teruel, coincidiendo además con el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, una efeméride que invita a redescubrir el extraordinario legado arquitectónico y artístico de este movimiento.

La propuesta ganadora recrea la estética de las ilustraciones publicitarias de principios del siglo XX, con una delicada composición protagonizada por una mujer elegantemente ataviada con indumentaria de época, cuyo sombrero y adornos florales evocan el gusto artístico del modernismo.

Como escenario aparece un detalle de la fachada de La Madrileña, uno de los edificios más singulares del modernismo turolense, proyectado por el arquitecto Pablo Monguió. Su delicada ornamentación, las líneas curvas y los motivos vegetales característicos de este estilo se integran en la composición, acompañados de una cuidada paleta cromática de tonos crema, azules y colores suaves que refuerzan la sensibilidad y el carácter evocador de la ilustración.

Según ha explicado el propio autor, su intención era mostrar a una protagonista que descubre Teruel y queda fascinada por su patrimonio: "La protagonista llega a Teruel y se enamora de su arquitectura, esa al menos, me gustaría que fuera la interpretación del cartel".

El jurado ha destacado la calidad técnica de la obra, su adecuación a la temática propuesta y la acertada integración de los elementos arquitectónicos y humanos que conforman el universo modernista turolense. La composición consigue que los motivos ornamentales del edificio, aunque situados en el fondo, adquieran un protagonismo esencial y dialoguen con la figura femenina, reflejando tanto el patrimonio material como la dimensión social e histórica de la época.

Desde la Fundación Bodas de Isabel se valora especialmente la sensibilidad artística del cartel, la armonía de sus colores y su fidelidad al lenguaje estético del modernismo. Una imagen delicada, elegante y estrechamente vinculada a Teruel, que representa el espíritu de esta edición y su voluntad de poner en valor la belleza de la arquitectura que forma parte de nuestra identidad.

UN JOVEN ILUSTRADOR TUROLENSE

Jaime Fierro Moradell, de 25 años, es natural de Teruel y graduado en Bellas Artes por la Universidad de Zaragoza; cursó sus estudios en el campus turolense. Su trayectoria artística se caracteriza por el interés por la ilustración, la pintura y la creación audiovisual, especialmente en proyectos relacionados con la cultura, la historia y la fantasía.

En 2022 obtuvo un accésit en el concurso del cartel de la Universidad de Verano de Teruel, de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, y realizó una ilustración oficial para la banda internacional de heavy metal Powerwolf. Más recientemente, en 2026, ha ilustrado el cartel del cortometraje 'Basoa', de la productora vizcaína Escolti Films, con una propuesta inspirada en la estética del folk horror. Su obra para la Semana Modernista supone una nueva oportunidad para vincular su trabajo creativo con el patrimonio y la historia de su ciudad natal.

La Semana Modernista de Teruel dedicará este año especial atención a la arquitectura que transformó la imagen urbana de la ciudad a comienzos del siglo XX. En ese proceso desempeñó un papel fundamental Pablo Monguió i Segura (1865-1956), arquitecto nacido en Tarragona y formado en Barcelona, que ejerció como arquitecto municipal de Teruel e introdujo en la ciudad las nuevas corrientes arquitectónicas y estéticas que se desarrollaban en los principales centros del modernismo.

Su trabajo dejó una huella decisiva en el paisaje urbano turolense, tanto a través de edificios particulares como de numerosas intervenciones y proyectos municipales. Entre sus obras más representativas destacan la Casa Ferrán, La Madrileña y la Casa El Torico, construcciones que reflejan la modernización de la ciudad y el gusto de la burguesía comercial de la época.

Precisamente La Madrileña, cuya fachada sirve de inspiración al cartel de este año, constituye uno de los ejemplos más reconocibles y bellos del modernismo turolense. Sus formas sinuosas y su decoración de inspiración vegetal muestran la riqueza artística que Monguió incorporó a la arquitectura de la ciudad.

La XV Semana Modernista quiere contribuir así a redescubrir este patrimonio y acercar a la ciudadanía una etapa de transformación cultural, social y artística que forma parte de la historia más reciente de Teruel.

TALLERES DE BAILE

Junto a la presentación del cartel, la Fundación Bodas de Isabel ha anunciado una nueva iniciativa destinada a fomentar la participación ciudadana en la Semana Modernista: tres talleres gratuitos de baile, abiertos a todas las personas que deseen acercarse al ambiente festivo de principios del siglo XX.

El objetivo de estos encuentros es enseñar algunos pasos básicos de baile para que quienes lo deseen puedan incorporarse con mayor facilidad a los bailes, conciertos y diferentes actividades participativas que formarán parte de la programación. No es necesario tener conocimientos previos de baile. Se trata de una propuesta abierta y accesible, pensada para disfrutar, aprender y compartir una experiencia que ayude a recrear el ambiente social y cultural de la época.

Los talleres se celebrarán los días 5, 10 y 12 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, con una duración aproximada de hora y media, en el local de ensayos de la Fundación Bodas de Isabel.

Durante estas sesiones también se ofrecerá información sobre las distintas posibilidades de participación en la Semana Modernista, animando a los asistentes a sumarse a la celebración, caracterizarse con indumentaria de época y contribuir a la ambientación de las calles y espacios donde se desarrollarán los actos.

Con esta iniciativa, la Fundación quiere dar un paso más en la implicación de la ciudadanía y favorecer que la Semana Modernista continúe creciendo como una celebración colectiva, en la que el público no sea únicamente espectador, sino también protagonista.

Tras quince ediciones, la Semana Modernista de Teruel continúa consolidándose como una cita cultural que recupera y pone en valor la vida cotidiana, las costumbres, la indumentaria, las manifestaciones artísticas y las transformaciones sociales de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

La Fundación Bodas de Isabel quiere animar a los turolenses y visitantes a participar activamente en esta celebración, a vestirse de época, disfrutar de los bailes y actividades y contribuir a recrear el ambiente de una etapa especialmente rica desde el punto de vista cultural y artístico.

La recreación de este periodo constituye una forma atractiva y participativa de conocer nuestro pasado más reciente, reconocer el valor del patrimonio que nos rodea y mantener viva una parte fundamental de la identidad de Teruel.

El programa completo de la XV Semana Modernista se dará a conocer próximamente, con las distintas actividades culturales, recreativas y artísticas previstas del 17 al 22 de noviembre.