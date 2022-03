Javier Lambán apuesta por mejorar la financiación autonómica y municipal para luchar contra la despoblación

ZARAGOZA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha apostado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes regionales, por mejorar la financiación autonómica y municipal para luchar contra la despoblación.

Para Lambán, los planes que se plantean a nivel nacional parece que "sirven para que los Gobiernos se releven a sí mismos de otro tipo de medidas, como mejorar la financiación autonómica y municipal". También ha dicho que "los problemas no son los mismos" en unas y otras comunidades, por lo que el Gobierno de España debe "ayudar a desarrollar" las políticas propias de cada región.

En respuesta a una pregunta del portavoz de VOX, Santiago Morón, el presidente de la Comunidad Autónoma ha dejado claro que el reto demográfico "siempre ha sido el objetivo central" de las políticas de su Gobierno y ha considerado que "Aragón, en general, lo ha hecho bien" y ahora, con los fondos europeos, no se van a modificar los planteamientos, sino que se van a intensificar.

Ha recordado que las políticas autonómicas siempre han consistido en consolidar los servicios básicos y coordinarse con el Gobierno de España.

A su juicio, "sobre el problema de la despoblación hay un desenfoque importante, se están imponiendo relatos que no tienen que ver con la realidad" y, al contrario, Aragón "está en condiciones de sacar pecho por cómo se han hecho las cosas".

Lambán ha afirmado que el cambio experimentado en los pequeños municipios desde los años 70 del siglo XX "ha sido espectacular", aunque "hay que mejorar las cosas, insistir en determinadas inversiones y perseverar en lo ya hecho".

Santiago Morón ha señalado que el Ejecutivo central ha implementado un plan nacional de recuperación con 130 medidas con un compromiso inversor de 10.000 millones y ha preguntado a Lambán qué medidas se han implantado en Aragón y con qué grado de ejecución.

"No es un nuevo plan, se trata de seguir haciendo lo mismo que se hacía pero subvencionado con fondos europeos", ha manifestado Morón, quien ha considerado que "no hay nuevas ideas, no se han puesto sobre la mesa distintas inversiones a las que ya se estaban realizando y la capacidad de acción del Gobierno no es mayor de la que ya se estaba haciendo".

Ha considerado que este plan del Ejecutivo central carece de ideas y no recoge la valoración de las experiencias anteriores, por lo que ha dudado de su eficacia. "Queda mucho por hacer", ha aseverado.