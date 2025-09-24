Archivo - El expresidente de Aragón Javier Lambán (i) y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (d), durante el acto de entrega del retrato de Javier Lambán, en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, recibirá, a título póstumo, el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales por "su participación decisiva en nuestra historia democrática" y "enaltecer, defender y divulgar los valores democráticos recogidos en la Constitución Española".

Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, este miércoles, durante su intervención en el segundo debate Debate sobre el estado de la Comunidad de la XI Legislatura, que se desarrolla en las Cortes de Aragón.

Azcón ha dirigido sus primeras palabras a Javier Lambán, recientemente fallecido. "Considero de justicia recordar la figura de un servidor público honrado e infatigable, que antepuso Aragón absolutamente a todo, incluso a su propia salud", ha pronunciado.

"Hasta el último aliento, nunca le tembló la voz para denunciar la deriva involucionista en la que el Gobierno Central de su propio partido ha llevado a nuestro sistema constitucional mediante unos pactos con formaciones independentistas inaceptables, perniciosos y que vulneran elementos básicos de nuestra convivencia democrática", ha expresado Jorge Azcón, en alusión a su antecesor.

Ha recordado a Lambán como "un ejemplo de coherencia, honestidad y patriotismo constitucional que debemos honrar y del que debemos tomar ejemplo para afrontar los difíciles momentos y las situaciones inéditas que vive la política nacional. Un peligroso escenario que a los aragoneses nos afecta y nos concierne directamente en nuestra condición de españoles".

HOMENAJE EN VIDA

Asimismo, Jorge Azcón ha enumerado los reconocimientos que se han entregado desde el Gobierno de Aragón a Javier Lambán en vida, "concediéndole la medalla de Aragón, la mayor distinción de nuestra Comunidad, y presentando el retrato de Isabel Guerra que colgará para la posteridad en las paredes del Pignatelli, junto al resto de quienes alcanzaron el privilegio y la responsabilidad de ejercer la Presidencia de Aragón".

De modo que, "tras su fallecimiento, y con el objetivo de honrar y recordar lo más esencial de su legado político, tengo el placer de anunciarles que Javier Lambán recibirá a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales", ha apuntado.

En este punto, el presidente de Aragón ha rememorado que en noviembre de 2018, en el 40º aniversario de la Constitución Española, el presidente Lambán concedió la Medalla de Aragón a los ponentes constitucionales, incluidos a título póstumo a aquellos que ya habían fallecido, "recordando particularmente al aragonés de Tarazona, don Gabriel Cisneros Laborda".

Lambán, ha manifestado Azcón, "tuvo la altura de miras de recordar a Gabriel Cisneros y distinguirlo con honores a título póstumo por su participación decisiva en nuestra historia democrática".

De esta manera, con este galardón a título póstumo, "cerramos un círculo de reconocimiento mutuo, premiando precisamente lo que el presidente hizo con valentía y coraje hasta su último día: enaltecer, defender y divulgar los valores democráticos recogidos en la Constitución Española, que son los que nos han dado los mejores 47 años de nuestra historia y que bajo ningún concepto podemos permitir que nadie subvierta ni arruine en aras de un objetivo exclusivamente personal y ególatra".

El Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales fue creado en 2023 por el Gobierno de Aragón. En su primera edición, lo recibieron los senadores y diputados aragoneses de la legislatura constituyente y, en su segunda edición, fue concedido a los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena.