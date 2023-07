Javier Mas, el que fuera mano derecha de Leonard Cohen, retoma la programación musical del Festival Castillo de Aínsa

El foso y la Plaza Mayor se convierten en los escenarios preferentes hasta el próximo domingo 16 de julio



AÍNSA (HUESCA), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Castillo de Aínsa (Huesca) regresa este jueves al foso para celebrar siete de los ocho conciertos que se sucederán en la Villa Medieval hasta el domingo. Javier Mas, quien fuera mano derecha del poeta y cantante canadiense Leonard Cohen, será el encargado de abrir la programación semanal, un músico polivalente que ha acompañado a lo largo de su prolífica trayectoria a Manolo García, Kiko Veneno, Raimundo Amador, José Antonio Labordeta, Jackson Bowne o Pat Mcdonald.

La valía de este septuagenario se dejará sentir en el escenario del foso junto a su hijo, Mario Mas, multiinstrumentista con el que comparte diversos proyectos.

Tras su concierto, le seguirá la banda aragonesa O'Carolan acercando al público la música tradicional, así como numerosas composiciones propias elaboradas en sus treinta años de historia. Su filosofía guarda una estrecha relación con los objetivos de un Festival que aboga por la cultura popular y los grupos de la región, sin descuidar las aportaciones de grandes artistas llegados desde otros puntos de España y del mundo.

El viernes será el turno de Santiago Auserón en formato sexteto. "Auserón es un artista incombustible capaz de reinventarse una y otra vez, y en esta ocasión llega con solistas de primer nivel explorando caminos musicales que nos resultan familiares pero que al mismo tiempo suenan novedosos", ha explicado el director del Festival, Joaquín Pardinilla.

En 2022 lanza el disco 'Libertad', diez canciones originales coproducidas por un aliado desde los tiempos de Radio Futura, como es el británico Joe Dworniak.

La antesala al concierto de Santiago Auserón lo ofrecerá Limorti, una banda integrada por dos conocidos músicos de Sobrarbe: Sisco Renau --voz y guitarra-- y Alejandro Monjas --batería y percusión--. Se suma también el bajista Sergio Martínez. Su música se encuentra a medio camino entre el pop y el rock con toques sureños, folk y bluegrass.

EL CIERRE

Cerrarán los conciertos en el foso Them Bones, Santero y Los Muchachos y Viki and The Wild el sábado a partir de las 22.00 horas. Los sobrarbenses Them Bones han preparado un repertorio de temas propios con influencias de bandas como Alice in Chains, Judas Priest y Alter Bridge.

Rock duro, heavy y grunge a modo de aperitivo para el concierto de los valencianos Santero y los Muchachos, que llenan espacios por toda España. Liderados por Miguel Ángel Escrivá, voz, alma y corazón de este proyecto de "rock reposado", presentan en Aínsa su más reciente trabajo, Royal Cantina, donde se mezclan lo eléctrico con lo acústico.

Finalmente la banda de Viki and The Wild pondrá el sello rock y soul aragonés a la velada. Este noneto liderado por Viki Lafuente --La Voz, 2019-- trae un espectáculo inspirado en el rock alternativo de los 90 fusionado con tendencias actuales, aunando la fuerza del rock and soul con tendencias grunge.

Se han puesto a la venta tanto bonos de fin de semana como entradas diarias para acudir a los conciertos. Se encuentran a la venta en la web 'www.festivalcastillodeainsa.com' y además en la oficina de turismo municipal se pueden adquirir los bonos físicos, ha comentado Pardinilla.

El mismo día de los conciertos, a las 21.00 horas, también se podrá comprar pase en taquilla. El viernes y sábado proseguirá la fiesta durante la madrugada con la Dj Marlen Ebony.

AÍNSA, PRIMERA PARADA DE 'SOMONTANO EN RUTA'

La intensa semana concluirá el domingo en la Plaza Mayor de Aínsa con un gran evento que se desarrollará entre las 20.00 y las 00.00 horas. En este escenario abierto al público suman fuerzas la Ruta del Vino Somontano, que con la primera edición 'Somontano en Ruta' hace su primera parada en la localidad altoaragonesa, y el Festival Castillo de Aínsa, que apuesta por las zaragozanas Komando Komare para poner el toque musical y divertido a la jornada.

El grupo femenino cosecha éxitos desde 2019 gracias a la explosión de energía que desprenden, ofreciendo un repertorio de temas propios y versiones enfocadas en la figura de la mujer. En sus composiciones ofrecen flamenco tradicional, hip hop, soul o coplas, que forman una propuesta "perfecta" para un evento donde se conjugarán gastronomía local, vino de Somontano y arte, han añadido desde la organización en una nota de prensa.