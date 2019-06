Javier Sada: "El privilegio de los parlamentarios es representar a los ciudadanos y exige dejarse la piel"

Publicado 29/06/2019 11:07:48 CET

El nuevo presidente de las Cortes de Aragón destaca que "la cultura de pactos ha funcionado en muchas ocasiones" en esta Comunidad

ZARAGOZA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Aragón de la X Legislatura, Javier Sada, ha afirmado --en una entrevista con Europa Press-- que "el privilegio que tenemos los parlamentarios es representar a los ciudadanos, un privilegio que conlleva una obligación: dejarse la piel".

Javier Sada nació el 2 de abril de 1956 en Zaragoza. Es médico, está casado y tiene una hija. Desde 1991 hasta 2011 ha sido alcalde de Ateca y es diputado autonómico desde la VI legislatura, siendo portavoz del Grupo Socialista durante las dos últimas legislaturas.

Su elección como presidente "supone pasar de un lado de mayor presencia y en el cuerpo a cuerpo a nivel político a ser más el que pone los medios para que los debates sean fáciles y pueda haber acuerdos".

A su juicio, "los malos parlamentarios son los que no saben que el privilegio que tenemos es tener un trabajo que yo creo que no hay otro mejor, que es representar a los ciudadanos aragoneses y dejarte la piel por mejorar la vida de ellos".

"No recuerdo el último fin de semana completo que he tenido porque siempre hay un municipio, un alcalde, un concejal o una entidad que te dice que quiere que le acompañes, que quiere que les escuches".

En este contexto, "puede haber alguno que no lo haga, pero yo hasta ahora no me lo he encontrado, con toda sinceridad". Además, "el trabajo de un parlamentario está, sobre todo, fuera de este Parlamento, con las entidades, con los municipios y la reivindicación de la gente". Sada ha reafirmado su apuesta por acercar las Cortes a la ciudadanía.

Ha recalcado que, en todos los años que lleva en política ha visto que "la inmensa mayoría son gente honesta, trabajadora, que mete horas sin conocimiento" desde posiciones diferentes.

MUNICIPALISMO

"Es fundamental tener algo de experiencia y, desde luego, la experiencia que más aporta siempre es la de ser concejal o alcalde en un pueblo pequeño" porque "Aragón funciona sobre todo por los alcaldes y concejales de pueblos pequeños".

Precisamente, "uno de los ejes centrales" de su mandato será el municipalismo, como ya ha anunciado el pasado 20 de junio, en su toma de posesión, durante la sesión constitutiva de las Cortes.

De los ediles ha puesto de relieve que "están metiendo un montón de horas a cambio de nada, a cambio solo de sentirse a gusto por lo que hacen" porque "no hay trabajo más bonito, pero tampoco más duro", de manera que Sada quiere reconocerles su dedicación: "Eso sí que tiene incluso más mérito que ser parlamentario".

CONSENSOS

El presidente de las Cortes ha elogiado la búsqueda del consenso y ha puesto de ejemplo la aprobación, al finalizar la legislatura pasada, de las Bases para un Pacto por la Educación, siendo Aragón la única comunidad autónoma que las ha aprobado. Al respecto, ha destacado que "en Aragón hay un plus que hemos tenido siempre, también en la Historia".

"Se puede y se debe llegar a acuerdos", ha recalcado, manifestando que "en Aragón somos pocos, estamos muy dispersos y hay cuestiones en las que no podemos andar viendo lo que nos diferencia, sino lo que nos une".

También se dijo en la anterior legislatura que sería difícil formar una mayoría parlamentaria, cuando llegaron Podemos y Cs, sumando un total de siete partidos en la cámara, pero "no ha habido grandes conflictos ni en el Parlamento ni en los debates".

Ha puesto de relieve que en Aragón "nunca ha habido mayorías absolutas y la cultura de pactos ha funcionado en muchas ocasiones, incluso entre grupos de ideología diferente", lo que "lleva a que todos los portavoces tengan claro que hay que acordar cosas porque sino, no se pueden sacar" y el Parlamento se paralizaría.

"Fácil no va a ser, evidentemente, pero tampoco veo que pueda haber grandes conflictos porque todo el mundo tiene la idea de que, o acordamos cosas, o esto no va a funcionar", ha reiterado.

Para Sada, "no deja de ser chocante que un grupo --Vox-- entre en un Parlamento autonómico y esté en contra de las autonomías", aunque el presidente ha visto, en la anterior legislatura, a grupos que "venían con unas ideas de romper todo, absolutamente, y al final han comprendido que --la cámara-- era un instrumento útil", por lo que ahora espera "que todo el mundo vea que el autogobierno no es que sea algo positivo, es que es imprescindible".

"¿Alguien se imagina que desde Madrid estuvieran manteniendo colegios en pueblos con tres o cuatro alumnos? Sería imposible pensarlo", ha observado Javier Sada, quien ha puntualizado que el autogobierno no plantea "para nada" una "contradicción" con la unidad de España, ya que ambos están reflejados en la Constitución, tras lo que ha advertido de que si algún grupo "pone en duda" la Carta Magna "realmente tendrá muy poca cabida" en las Cortes.

ASESINATOS MACHISTAS

Javier Sada dedicó parte de su discurso de toma de posesión a la lucha contra la violencia de género. En su opinión "hay medios suficientes" y ya se ha puesto en marcha el Pacto de Estado específico, pero "el primer paso para dar un retroceso brutal es intentar llamar de formas diferentes a lo que son asesinatos machistas".

Este hecho "no es, solamente, una cuestión de forma, de decirlo, sino que es un paso atrás porque es esconder la realidad de un problema" y "es la primera cuestión sobre la que tenemos que llamar la atención", ha afirmado, aseverando que "los asesinatos machistas son asesinatos machistas y no pueden tener otra denominación que intente ocultar esa realidad". En este ámbito, no solo las leyes y los recursos son importantes, sino que también lo es la concienciación social, ha recordado.

INVESTIDURA

Sada deberá anunciar la fecha de celebración del debate de investidura, en el que se decidirá el nuevo presidente del Gobierno aragonés, con el interés de que "cuanto antes se normalice todo, mucho mejor", pero "no es cuestión de meter presión a los acuerdos que, a veces, pueden ser complicados porque son partidos con diferentes ideologías y tienen que saber encontrar los puntos de encuentro; dejemos que negocien tranquilamente", ha recomendado.

Para fijar la fecha de investidura, Sada no puede apurar los plazos más allá de la semana que viene. "La democracia también es mucho de cumplir unas formas y la formas son eso, que será después de escuchar a todos los portavoces de los grupos parlamentarios".

Ha indicado que "en Aragón hemos demostrado esta legislatura --recién terminada-- que el no sumar, el no tener una mayoría de forma continuada, no quiere decir inestabilidad" ya que "este Gobierno anterior no ha sido inestable", sino que "se han aprobado los Presupuestos y más leyes que nunca por unanimidad".

"Por lo tanto, estar en minoría no significa ser inestable, como se ha demostrado", más cuando "en Aragón nunca ha habido mayorías absolutas y no tiene por qué pasar de forma diferente en este momento".

COMPROMISO DE CASPE

Javier Sada ha resaltado que su primer acto oficial ha sido participar en la presentación, en La Aljafería, de los actos de celebración del Compromiso de Caspe, una conmemoración de carácter "simbólica".

Para el presidente de las Cortes, "si algo diferencia a Aragón de otras comunidades es que aquí la cultura del pacto es desde siempre, en la época moderna pero también en una época como la del Compromiso (1412), donde las diferencias se dirimían no sentándose en una mesa, sino en el campo de batalla, y en Aragón pasó de otra forma".

Para Sada, la Presidencia de las Cortes "lleva un premio adicional, que es ser presidente en un edificio que es una maravilla arquitectónica", el Palacio de La Aljafería, que "es simbólico en la historia de Aragón y no solamente de Aragón", por lo que quiere abrir el edificio a las visitas ciudadanas. "No me imagino mejor edificio para hacer algún tipo de exposiciones emblemáticas".