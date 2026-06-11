Sagrada Familia y papa León XIV: fotos y vídeos del espectáculo de luz en Barcelona

Fuegos artificiales tras la bendición de la Torre de Jesucristo por parte del Papa León XIV, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sagrada Familia de Barcelona fue escenario este miércoles de uno de los momentos más visuales de la visita del papa León XIV a España: un espectáculo de luz sobre el templo de Gaudí tras la bendición e inauguración de la Torre de Jesucristo. Estas son las imágenes y vídeos del acto, que reunió a miles de asistentes dentro y fuera de la basílica.

FOTOS Y VÍDEOS DEL ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA SAGRADA FAMILIA

El espectáculo de luz tuvo lugar después de la misa presidida por León XIV en la Sagrada Familia y de la bendición e inauguración de la Torre de Jesucristo, de 172,5 metros de altura y coronada por una gran cruz tridimensional de cuatro brazos de 17 metros.

La iluminación del templo convirtió la basílica en uno de los grandes escenarios visuales de la visita del Papa a Barcelona. El acto contó con la participación de los fieles situados tanto en el interior como en el exterior de la Sagrada Familia y culminó con una representación del rostro de Antoni Gaudí realizada con drones.

QUÉ HIZO EL PAPA LEÓN XIV EN LA SAGRADA FAMILIA

Antes de la bendición de la Torre de Jesucristo, León XIV bajó a la cripta de la Sagrada Familia para orar ante la tumba de Antoni Gaudí. Después de la Eucaristía, salió a la fachada de la torre del Nacimiento, desde donde bendijo e inauguró la nueva torre utilizando el catalán y el castellano.

En su homilía, el Pontífice definió la Sagrada Familia como "signo también de unidad y de concordia" y se detuvo en la dimensión simbólica del templo, al que describió como "un único edificio, compuesto por muchas piedras" y como una "obra maestra arquitectónica, que es también una elocuente catequesis hecha de piedras, colores y luz".

León XIV también expresó su agradecimiento a Antoni Gaudí y a todos los promotores, benefactores, artistas y trabajadores que cooperan en la construcción de la basílica. Además, advirtió de que no se puede "creer en Jesús" y, al mismo tiempo, "promover la guerra", matar al inocente o abandonar a quien sufre, llora o huye de la miseria.

La misa contó con la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras autoridades. Según fuentes oficiales, asistieron 8.000 invitados, la mitad en el interior de la basílica y otros 4.000 desde el exterior, en un espacio habilitado con pantallas.