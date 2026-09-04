Jorge Azcón afirma que el Gobierno de España "busca la desigualdad" con su propuesta de financiación autonómica

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la XVII Escuela de Verano 'Antonio Torres' del PP Aragón. - PP.

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo central "busca la desigualdad" con su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que ha presentado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En la clausura de la XVII Escuela de Verano 'Antonio Torres' del PP Aragón, Azcón ha afirmado que el Ejecutivo regional tiene que "defender" a Aragón porque lo que propone el Gobierno de España es que se destinen más recursos a unas comunidades que a otras para políticas de vivienda, lucha contra incendios, educación o sanidad.

Se ha quejado de que desde el Gobierno de España "no defienden que algo tan justo y tan de sentido común como es la despoblación sea uno de los criterios con los que se reparta el dinero que es de todos" y "por eso, este inicio de curso político en Aragón, el Gobierno de Aragón va a defender Aragón" y por este motivo Aragón rechaza la propuesta del Ministerio de Hacienda.

"No podemos permitir que el sistema que propone el Partido Socialista, que coloca a Aragón como la peor de todas las comunidades autónomas financiadas, sea el que se apruebe y rija los presupuestos de la comunidad durante los próximos años", ha proclamado Jorge Azcón.

CENTROS DE DATOS

Ha rechazado también el Real Decreto que regula los centros de datos, al que el Gobierno regional se opone al considerar que "boicotea" las inversiones empresariales en la Comunidad Autónoma.

"Vamos a dar la batalla, vamos a defender Aragón", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, quejándose de que "nos van a penalizar" con la llegada de nuevas inversiones empresariales.

El presidente autonómico ha preguntado por qué el Gobierno de España decide que un centro de datos se instale en Cataluña con su beneplácito, "pero las inversiones que vienen a Aragón no se van a poder poner en marcha".

"¿Qué es lo que quiere el Partido Socialista? Que Aragón sea donde fabriquemos la energía, pero que la exportemos a otros lugares para no poder beneficiarnos del valor añadido que da la industria de los datos", ha concluido.