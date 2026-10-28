Jorge Azcón destaca "el sentimiento trágico y de solidaridad que tiene Aragón"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Zaragoza por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado este miércoles, tras participar en un minuto de silencio en la plaza del Pilar, junto con otras autoridades, como la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha costado la vida a 68 personas, "el sentimiento trágico y de solidaridad de Aragón con quien ha perdido a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos".

En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo autonómico ha agradecido la participación de miles de aragoneses en los minutos de silencio que se han guardado en algunos ayuntamientos para "expresar el dolor inmenso" por este accidente, ocurrido esta mañana.

"Lo más importante es que ese luto, ese dolor que tiene Aragón, se lance en solidaridad con Castilla-La Mancha, con todos los castellano-manchegos y todos los españoles que sentimos profundamente la consternación, que nos sentimos absolutamente noqueados por algo de lo que nos gustaría tener respuestas".

Ha añadido que "es muy importante que hoy, también, le mandemos todo el ánimo y todo el apoyo a todos los hombres y mujeres que están todavía en las labores de rescate".

Azcón ha recordado que en el accidente de Urda también ha habido decenas de personas heridas, muchos de ellos graves, deseándoles una pronta recuperación.

"Ojalá no tengamos que lamentar más fallecidos", ha continuado Jorge Azcón, quien ha considerado que "es fundamental que los hombres y mujeres que hoy se están encargando del rescate puedan hacer su trabajo y podamos salir de esta pesadilla con las respuestas que los españoles nos merecemos a esta tragedia".

El presidente de la Comunidad Autónoma ha recordado que el Gobierno regional ha enviado a Urda, como le han solicitado, una UVI móvil equipada para ayudar en el traslado de los heridos. "Seguro que todos están haciendo un trabajo fantástico", ha asegurado.