Jorge Azcón felicita a Juanma Moreno por una victoria "inapelable" que le otorga un "histórico" tercer mandato

Archivo - Imagen de archivo de Moreno y Azcón en una visita del presidente de la Junta de Andalucía a Zaragoza en 2025. - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha felicitado al candidato del PP a las elecciones a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por una victoria su partido que califica de "inapelable" y con el que logra un "histórico" tercer mandato "para seguir impulsando a Andalucía como una tierra de progreso y talento".

El PP de Juanma Moreno ha vuelto a ganar ampliamente las elecciones autonómicas en Andalucía este 17 de mayo pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta (55 diputados) al perder cinco parlamentarios, lo que no le permite evitar "el lío" de un pacto con Vox tras los precedentes de comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla León. Vox sólo crece un diputado en relación a los comicios de 2022, pero logra su objetivo de ser decisivo para la investidura de Moreno.

Mientras, el PSOE cae a su peor resultado histórico con María Jesús Montero al frente y se queda con 28 parlamentarios en el que tradicionalmente había sido su gran granero de votos en toda España.

Adelante Andalucía consigue la cuarta posición con ocho escaños y el 9,62% de los votos, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento. En 2022 lograron el 4,58% de respaldo en las urnas.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra revalidar sus cinco diputados con un respaldo del 6,31% tras contar en la última legislatura con el 7,70% de los votos.