Jorge Azcón, Pilar Alegría y Natalia Chueca condenan el asesinato machista de Las Fuentes

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, junto con el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, en una imagen de esta semana. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha condenado el crimen machista de este sábado en Zaragoza, en el que una mujer ha sido asesinada a tiros por su expareja, que acto seguido se ha suicidado.

"Mi más absoluta condena ante el asesinato machista ocurrido en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Mi pésame y todo mi cariño para la familia de la víctima", ha escrito Azcón en su cuenta de la red social X.

Un sentimiento compartido por la alcadesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha expresado su rechazo por este crimen y ha trasladado igualmente su pésame a los familiares.

"Estamos conmocionados y quiero transmitirle el pésame a los familiares. Zaragoza repudia este tipo de agresiones y más si se trata de violencia machista", ha declarado Chueca a los medios de comunicación en una comparecencia durante el acto del Mercado Solidario de Tulipanes y antes de que la Policía Nacional haya confirmado que se trata de un nuevo crimen machista, el segundo en Aragón en el presente año tras el de una mujer en Barbastro (Huesca). En lo que llevamos de año han sido asesinadas 14 mujeres a manos de sus parejas o exparejas en toda España.

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes, Pilar Alegría, ha transmitido su conmoción por el suceso en una publicación en la red social X. "Estamos absolutamente conmocionados. Si se confirma, será la segunda mujer asesinada en un caso de violencia machista en lo que va de año en Aragón. Es horrible. Basta ya" ha escrito antes de la confirmación de que se trata de un nuevo asesinato machista.

"No podemos acostumbrarnos a esto. No podemos seguir impasibles. Es absolutamente doloroso", ha escrito en otro mensaje posterior en la que enlaza una publicación de Heraldo de Aragón titulada "La violencia machista vive el comienzo de año más trágico desde 2020: una asesinada cada seis días".

CONCENTRACIÓN ESTE SÁBADO Y MINUTO DE SILENCIO ESTE DOMINGO

Según el recuento oficial, en Aragón son 36 las mujeres asesinadas desde 2003. En la Comunidad, hay activos 2.452 casos VioGén, 1.596 en la provincia de Zaragoza, 655 casos en la de Huesca y 201 en Teruel.

La Comisión de la Mujer de la Asociación Vecinal de las Fuentes ha convocado una concentración en la Plaza de las Aguadoras en repulsa por este asesinato a las 19.00 horas. Y la Delegación del Gobierno de España en Aragón celebrará un minuto de silencio este domingo a las 11.00 horas en la puerta de la Delegación por el presunto crimen machista.