Jorge Azcón, sobre el voto por correo el 29N: "Mis hijos están estudiando fuera y los voy a traer a votar a Zaragoza"

1123307.1.260.149.20261006133336 Archivo - Una persona solicita el voto por correo. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

PASTRIZ (ZARAGOZA), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón y líder de los 'populares' en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones generales, sus hijos, que estudian fuera de Aragón, vendrán a votar a Zaragoza.

Así ha respondido Jorge Azcón este martes a los medios de comunicación en un acto en Pastriz, preguntado sobre si como cuestiona el voto por correo, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo".

"Mis hijos están estudiando fuera y estoy en trámite de sacarles billetes para que vengan a votar a Aragón. Yo creo que podrían votar por correo y es evidente que habrá gente que votará por correo, pero yo a mis hijos los voy a traer a votar a Zaragoza", ha afirmado el dirigente del PP.

Ha reconocido que "hay gente que seguro que opta por votar por correo, pero yo a mis hijos lo que les he pedido es que vengan a votar en persona", ha zanjado Azcón.