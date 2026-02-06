Jorge Pueyo, en el cierre de campaña: "Votar a CHA es votar honestidad y a personas que construyen desde Aragón"

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, en el acto de cierre de campaña. - CHA

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha afirmado que "votar a Chunta Aragonesista es votar honestidad, votar a personas que construyen desde Aragón, sin jefes en Madrid".

Pueyo se ha expresado así este viernes, durante su intervención en el acto de cierre de la campaña electoral que CHA celebra en Zaragoza.

"Hoy ponemos punto y final a una campaña que ha sido apasionante, en la que hemos llenado las plazas, los barrios y los pueblos de una ilusión que hacía mucho tiempo que no se veía", ha apuntado Pueyo.

"Mucha gente nos ha dicho que va a votar a Chunta Aragonesista por primera vez, otros muchos nos han dicho que van a volver a votar después de mucho tiempo, y eso es porque al final votarnos significa votar honestidad, votar a personas que construyen desde Aragón sin jefes en Madrid y votar a aquellos y aquellas que vamos a defender a Aragón y a los aragonesas como nadie", ha asegurado Pueyo.

En este sentido, se ha comprometido a "defender los servicios públicos, la educación, la sanidad, la vivienda pública y a luchar por los pueblos, por la defensa del territorio, con feminismo, luchando por la igualdad real y sobre todo defendiendo los paisajes".

"Decimos a la gente que votar a Chunta Aragonesista es votar a favor de ellos, es votar a favor de Aragón", ha concluido el candidato a la Presidencia.

