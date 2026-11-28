Vista de la localidad zaragozana de Tarazona. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, jornada de las elecciones generales del 29 de noviembre, se esperan en Aragón intervalos nubosos y alguna bruma o banco de niebla matinal en el extremo oriental del valle del Ebro que tenderá a disiparse durante la mañana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

Los aragoneses tienen una cita con las urnas y la lluvia no parece que vaya a resultar impedimento, por cuanto sólo aparece la probabilidad de precipitaciones débiles en la divisoria de los Pirineos durante la segunda mitad del día, y de nieve por encima de los 1.800 y 2.000 metros.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en Huesca y sistema Ibérico, y experimentarán cambios ligeros en el resto; las máximas, en descenso en los Pirineos y en la mitad sur, y con cambios ligeros en el resto. Se registrarán heladas débiles en el sistema Ibérico y débiles a moderadas en los Pirineos. Por capitales de provincia, Teruel volverá a registrar la mínima más baja de la Comunidad con un grado, mientras los termómetros en Huesca y Zaragoza no bajarán de los cinco grados. Por su parte, las máximas pondrán en fila a las capitales, con Zaragoza a la cabeza (15 grados), Teruel (14 grados) y Huesca (13 grados).

El viento soplará flojo de dirección variable, o estará en calma por la mañana, tendiendo a partir de mediodía a noroeste moderado en la depresión del Ebro, y norte flojo a moderado en el sistema Ibérico y divisoria de los Pirineos.