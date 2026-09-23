Las Jornadas de Órgano concluyen este fin de semana con conciertos en Gallur, Daroca, Longares, Ariza y Ejea

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 44º edición de las Jornadas de Órgano de la Diputación de Zaragoza (DPZ) finalizará este fin de semana con conciertos en las localidades de Gallur, Daroca, Longares, Ariza y Ejea de los Caballeros, todos con entrada libre hasta completar aforo.

En concreto, este viernes 25 de septiembre a las 19.00 tendrá lugar el concierto de Juan San Martín en la iglesia parroquial. Al día siguiente, sábado 26 a las 19.00 en Daroca será el concierto de Saskia Roures en la iglesia parroquial. Y ya el domingo, 27 de septiembre a las 12.00 en Longares concierto de Sonia Pueyo en la iglesia parroquial, a las 19.00 en Ariza concierto de Chus Gonzalo en la iglesia parroquial y a las 19.00 en Ejea de los Caballeros concierto de Luis Antonio González Marín en la parroquia de Santa María.

Estas jornadas dieron comienzo el pasado 17 de septiembre en Zaragoza, en la iglesia de Santa Isabel, y ya han pasado por Almonacid de la Sierra, Villanueva de Huerva, Cariñena, Paniza, Ricla, Caspe y Fuentes de Ebro.

En esta ocasión, las jornadas están marcadas por la conmemoración del 90 aniversario de José Luis González Uriol, figura esencial en la recuperación y difusión del patrimonio organístico de la provincia de Zaragoza. Por ello, los y las organistas que forman parte de la programación de esta edición han sido seleccionados por ser profesionales de prestigio nacional e internacional que fueron alumnos/as del maestro Uriol y celebran sus 90 años.

Durante más de 40 años y gracias a estas jornadas han pasado por nuestra tierra los concertistas más importantes tanto nacionales como extranjeros, quienes han quedado impresionados al conocer el enorme patrimonio organístico que se conserva en la provincia de Zaragoza, así como su alta calidad. Un éxito de público y crítica que las han convertido en unas de las más importantes en el ámbito internacional de las que se celebran dedicados a este instrumento.