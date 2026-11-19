La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes de Zaragoza, de 14 a 25 años, podrán participar en una convocatoria que busca impulsar el diseño de ideas para combatir las altas temperaturas y debatirlas, además de recibir formación y mentorías en un hackathon, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre antes de que opten a las ayudas de esta iniciativa.

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, ha avanzado que el Gobierno de Zaragoza aprobará, en su reunión de este viernes, las bases y la convocatoria pública de subvenciones 'Plantamos cara al calor'.

Se trata de una iniciativa del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza para impulsar proyectos de acción climática ideados y liderados por jóvenes frente a las olas de calor y las temperaturas extremas.

La convocatoria cuenta con un crédito de 34.400 euros que Zaragoza ha obtenido como ciudad beneficiaria del Youth Climate Action Fund (YCAF). Este programa está impulsado por Bloomberg Philanthropies, en alianza con el Bloomberg Center for Public Innovation de la Universidad Johns Hopkins, C40 Cities y UCLG, y se gestiona a través de Rockefeller Philanthropy Advisors.

Se concederán ocho microayudas de 4.300 euros por proyecto a los ocho mejor valorados. Además, habrá regalos para los componentes de los equipos que resulten finalmente seleccionados.

SIETE LÍNEAS

Los proyectos deberán encuadrarse en una o varias de estas líneas temáticas. La L1 'El calor se cuenta' está dirigida a educación, cultura y sensibilización, con talleres en institutos, arte urbano sobre el calor, campañas juveniles o itinerarios divulgativos.

La L2 'Más verde, más sombra', sobre naturalización urbana, contempla micro-bosques, arbolado, cubiertas o muros verdes y jardines de lluvia en centros o barrios. Otra es la L3 'Puntos frescos' que abarca los refugios climáticos mediante la activación y difusión de espacios frescos comunitarios, fuentes, puntos de agua y sombra en patios.

En la L4 'Cazadores del calor' sobre ciencia ciudadana se recoge el mapeo de islas de calor, sensores de temperatura, medición de sombra y datos abiertos por barrio. Le sigue la L5 'Muévete a la sombra' que en el ámbito de la movilidad y los hábitos saludables trata sobre rutas de sombra a pie y en bici, puntos de hidratación y promoción del transporte en horas de calor.

En cuanto a la L6 'Que el calor no pueda contigo' que atañe a colectivos vulnerables y salud busca el acompañamiento a personas mayores o solas, protocolos vecinales de calor y alertas comunitarias. Finalmente, la L7 'Tu voz frente al calor' en el ámbito de la gobernanza juvenil brinda consejos y consultas jóvenes, propuestas a la ciudad y presupuestos participativos sobre el calor.

Estas líneas tienen carácter orientativo y sirven para clasificar las solicitudes, por lo que se admitirán también propuestas transversales. Para garantizar la diversidad temática, la selección final cubrirá al menos cuatro líneas distintas y no incluirá más de tres proyectos de una misma línea.

REQUISITOS

Los proyectos deberán estar diseñados y liderados por un equipo de al menos dos jóvenes de entre 15 y 24 años y la ayuda se abonará a una entidad receptora que la gestionará en su nombre.

Podrán ser asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, centros educativos, entidades vecinales, culturales o comunitarias y entidades públicas. Quedan excluidas las empresas con ánimo de lucro, las personas físicas a título individual y los partidos políticos, ademas, una misma entidad no podrá recibir más de tres microayudas.

Las solicitudes se analizarán por un comité independiente con criterios como el impacto frente al calor, con 25 puntos; el liderazgo juvenil, otros 20 puntos; la viabilidad del plan también tiene 20 puntos; el alcance comunitario y la equidad hasta 15 puntos; la innovación y replicabilidad son otros 10 puntos; y la solidez de la entidad receptora también 10 puntos.

Las inscripciones se presentarán por vía electrónica en un plazo de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOPZ.

Hacia la mitad de ese plazo, a mediados de diciembre --en una fecha por concretar-- se celebrará el 'Hackathon del Calor', una jornada abierta de codiseño donde los jóvenes podrán formar equipo, recibir mentoría y prototipar sus ideas, aunque asistir a esta sesión no será requisito obligatorio para participar. Los proyectos deberán estar ejecutados antes del 15 de abril de 2027.