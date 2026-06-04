Juega Vive amplía su implantación en Aragón y llega este curso a cerca de 400 adolescentes

Imagen de la jornada de presentación de resultados y experiencias del programa Juega Vive, celebrada en Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 400 adolescentes aragoneses han participado durante el curso 2025-2026 en el programa Juega Vive, una iniciativa de prevención de adicciones y promoción de habilidades para la vida basada en el deporte.

La Dirección General de Salud Pública ha presentado este miércoles la evaluación del programa en una jornada de intercambio de experiencias que ha reunido a cerca de 70 profesionales vinculados a los ámbitos educativo, sanitario, social y comunitario.

El programa, promovido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), está dirigido a adolescentes de entre 13 y 18 años y utiliza actividades deportivas y dinámicas participativas para trabajar competencias personales y sociales relacionadas con la prevención del consumo de sustancias, la violencia y otras conductas de riesgo.

Durante el curso 2025-2026, Juega Vive ha llegado a un total de 395 adolescentes a través de once centros educativos y entidades de distintos puntos de Aragón. Entre ellos figuran centros y organizaciones de Barbastro, Tamarite de Litera, Fuentes de Ebro, Sabiñánigo, Zaragoza, Teruel, Tarazona, Huesca, Calatayud y Monzón.

JORNADA DE EVALUACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

La jornada celebrada en Zaragoza ha reunido a cerca de 70 profesionales de los ámbitos educativo, sanitario, social y comunitario para analizar la evolución del programa Juega Vive y compartir experiencias de implementación.

La sesión ha sido inaugurada por la directora general de Salud Pública, Aitziber Lanza, y el director general de Política Educativa, Equidad y Formación, José Luis Ferrando.

Durante el encuentro se ha presentado el trabajo desarrollado en Aragón desde la puesta en marcha del programa, así como la evaluación de resultados realizada por Víctor Villanueva.

Además, profesionales de programas especializados de adicciones, entidades sociales y centros educativos han expuesto experiencias desarrolladas tanto en entornos de educación formal como no formal.

Resultados de la evaluaciónLa evaluación realizada muestra tendencias favorables en distintos indicadores relacionados con la prevención. Entre ellos destacan la reducción observada en determinadas conductas de riesgo, como la agresión verbal y el consumo de cigarrillos electrónicos y cachimba, así como una evolución positiva en la práctica de actividad física entre los participantes.

Asimismo, el informe concluye que Juega Vive constituye una intervención preventiva sólida y atractiva para la población adolescente, basada en metodologías activas, participativas y experienciales que favorecen la implicación de los jóvenes y el desarrollo de habilidades para la vida.

El programa se estructura en diez sesiones que abordan aspectos como el establecimiento de metas, el control de impulsos, el respeto, la presión de grupo, la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la comunicación o la búsqueda de ayuda. Todas ellas combinan la práctica deportiva con espacios de reflexión adaptados a situaciones de la vida cotidiana.

UN MODELO BASADO EN LA EVIDENCIA

Juega Vive se encuentra alineado con las prioridades recogidas en el IV Plan Autonómico de Adicciones de Aragón y en el Plan Nacional sobre Drogas, además de cumplir con los estándares europeos e internacionales de prevención basados en la evidencia científica al tratarse de un programa estructurado, con contenidos definidos y desarrollado por profesionales previamente formados.