El juez admite que García Belenguer se persone en la causa del Jamón de Teruel

El instructor de la causa abierta por posibles irregularidades contables en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel ha admitido la personación en la causa como acusación particular de Eugenio García Belenguer, expresidente del CRDO, exvocal de Promorigen y denunciante de los hechos que ahora se investigan.

El magistrado ha aceptado su personación porque "representa los intereses de la víctima o del ofendido por el delito" y porque "ejercita la acción penal como parte acusadora" ante unos hechos que presuntamente revisten los caracteres de delito ya sean delitos públicos, semipúblicos o privados.

En su auto, el juez explica que al aceptar la personación no sólo ha tenido en cuenta "que alguien haya resultado ofendido por los hechos que se investigan --como en este caso sucede--, sino que también se vean afectadas "la honorabilidad y el valor moral" de quien solicita personarse", lo que considera le ha sucedido a García Belenguer con varios de los delitos investigados en esta causa.

Recuerda el juez que los delitos objeto de las presentes actuaciones son, en lo que respecta al CRDO, estafa, fraude, apropiación indebida, exacción ilegal, malversación de caudales públicos, delito societario de negación de documentos y delitos de los artículos 308 y 310 del Código Penal; y para la Diputación Provincial de Teruel (DPT), desobediencia, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El juez instructor sustenta además su condición de perjudicado en los indicios de que tanto el CRDO Jamón de Teruel y Promorigen S.L. pudieran haber destinado subvenciones procedentes del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y de la DPT a fines distintos de los legalmente previstos.

Esas subvenciones "habrían sido otorgadas de forma inidónea, esto es, sin soporte justificativo, sin tener competencia para ello o, en su caso, vulnerando el proceso o principios básicos para su concesión u otorgamiento".

SE LE CONSIDERÓ COMO PERJUDICADO

Al comienzo de las investigaciones judiciales García Belenguer fue llamado a declarar ante el juez e investigado por su posible vinculación con los hechos delictivos por su cargo como vocal de Promorigen, S.L. desde el 3 de noviembre de 2009 hasta el 2013 (periodo objeto de la investigación).

Sin embargo, recuerda el magistrado en el Auto dictado este lunes que dejó sin efecto la investigación en su día acordada sobre él porque, tras tomarle declaración, se le consideró como perjudicado, ha apuntado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en una nota de prensa.

García Belenguer expresó ante el juez que en el pleno del CRDO en que se trataron los temas, tanto de promoción como los relativos a la mercantil Promorigen, S.L., él no se encontraba presente por lo que no pudo participar ni debatir sobre dichas cuestiones.

Alegó también que en los plenos a los que asistió mostró su disconformidad y protesta, pero estas manifestaciones no fueron recogidas en las actas levantadas por la secretaria y que el CRDO tampoco accedió a suspender las reuniones que se convocaban y a las que él no podía asistir para que no pudiera tener acceso y comprobar la documental contable de dichas entidades.