La jueza mantiene la libertad provisional para el investigado por el incendio de Riglos (Huesca)

Archivo - Un helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos, a 11 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio forestal iniciado este lunes, 10 de agosto, en - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Jaca ha decidido mantener la libertad provisional y las medidas cautelares para el investigado por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), que quemó más de 14.500 hectáreas entre el 10 y el 12 de septiembre pasados --se dio por controlado el 27 de agosto--.

Al termino de la comparecencia de este viernes, en la que han estado presentes todas las partes personadas en procedimiento, entre ellas el Gobierno de Aragón, y en la que la jueza ha tomado de nuevo declaración al acusado, ha decido mantener las medidas decretadas por la Audiencia de Huesca.

La Sala ha establecido varias medidas cautelares, como la prohibición de salir del territorio nacional; obligación de entregar el pasaporte a la autoridad judicial, a la que deberá comunicar su lugar de residencia en España y número de teléfono; deber de comparecer todos los lunes, miércoles y viernes en sede judicial.

El tribunal dictó en un primer momento, el 14 de agosto, un auto de prisión provisional y sin fianza para el presunto autor de este incendio, que fue detenido por la UPRONA de la Guardia Civil de Huesca, con apoyo del SEPRONA, el miércoles 12 de agosto. Se encuentra en la cárcel de Zuera (Zaragoza). Su abogado defensor solicitó la puesta en libertad, a lo que se opuso el Ministerio Fiscal y el Tribunal de Instancia elevó esta causa para su resolución a la Audiencia.

"Los indicios contra el recurrente son insuficientes", señalaba la Audiencia de Huesca en el auto, explicando que en las grabaciones aportadas por la Guardia Civil se ve a P.A.M.U. "merodeando" por el lugar donde comenzó el incendio un minuto antes de que ocurriera, pero "no se observa al recurrente prender ningún fuego" y, además, el lugar donde comienza el fuego no coincide con "el punto exacto" donde se ve a P.A.M.U. agacharse un minuto antes, añadiendo que en el momento en que se ven las llamas esta persona se encuentra a varios metros.

También recogía el auto que no hay testigos de cómo se inició el incendio y que las grabaciones son "escasas" y no son continuas, haciendo hincapié también que en las mismas se ve a esta persona manejando un teléfono móvil y "no puede descartarse que estuviera intentando dar aviso del fuego". "No existe un dictamen razonado que concluya cuál fue la causa del incendio".