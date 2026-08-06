La Junta Arbitral de Consumo de Aragón resuelve en plazo el 85% de los conflictos

La adhesión a la Junta Arbitral de Consumo implica un plus de garantía y un distintivo de confianza para el consumidor. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta Arbitral de Consumo de Aragón ha recibido 490 solicitudes de arbitraje en el primer semestre del año. En cuanto al plazo de respuesta, se ha cumplido el objetivo marcado por la cartera de servicios de resolver al menos el 85% de las reclamaciones en el plazo máximo de cuatro meses.

La directora general de Pymes, Autónomos, Comercio interior y Consumo del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, ha indicado que "durante el primer semestre de 2026 se han resuelto 522 expedientes de arbitraje, 305 por laudo y 217 por mediación". De ellos, 217 han sido por mediación de la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, con acuerdo entre las partes en conflicto, sin necesidad de que un colegio arbitral emita un laudo.

Los colegios arbitrales son órganos que se designan para la resolución de cada asunto que requiere laudo (que tiene el mismo valor que una sentencia) y están compuestos por tres miembros: un representante de la administración, un representante de las asociaciones de consumidores y un representante de las organizaciones empresariales.

En este primer semestre, se han dictado 305 laudos arbitrales, decisiones que ponen fin al proceso con carácter ejecutivo y fuerza de cosa juzgada. Del total de laudos (305) han sido estimatorios, total o parcialmente, de las pretensiones de los consumidores 235, 42 desestimatorios y 28 conciliatorios. Todos los laudos han sido dictados por unanimidad del órgano arbitral.

El arbitraje es un sistema voluntario y requiere la aceptación expresa de la empresa reclamada, o bien su adhesión al Sistema Arbitral de Consumo. En este periodo, 163 reclamaciones fueron archivadas por falta de aceptación de la empresa, por lo que se ha dejado expedita la vía judicial u otros sistemas de reclamación extrajudicial.

Por sectores, de las 490 solicitudes presentadas, el mayor porcentaje, un 35,71%, corresponde, a los suministros de energía, electricidad (121), gas (54), con un total de 175 solicitudes de arbitraje. El sector de las telecomunicaciones ha sido el segundo más demandado (111). Otros sectores que generan reclamaciones significativas ante la Junta son el servicio de los transportes por ferrocarril (19), el sector de reparaciones de vehículos de motor con 13 solicitudes de arbitraje y el servicio de correos con 9 solicitudes.

La adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de grandes compañías de telefonía, internet y empresas comercializadoras de gas y electricidad hace que ésta sea la vía más utilizada para la resolución de reclamaciones, una vez que el usuario afectado ha acudido a los servicios de atención al cliente de la propia compañía y ésta no le dado respuesta o no ha sido satisfactoria la contestación.

Los servicios de atención al cliente, que toda empresa debe disponer, tienen la obligación de dar respuesta a las demandas de sus clientes en el plazo máximo de un mes, que pasará a 15 días hábiles a finales de este año.

En los servicios de interés general, las temáticas más frecuentes que se solventan en la Junta Arbitral de Consumo son electricidad y gas con reclamaciones sobre disconformidad en lecturas, tarifa de luz y mercado liberalizado, contratos y cambios de compañía sin consentimiento del usuario, irregularidades en servicios adicionales, modificación unilateral del contrato, falta de facturación, entre otras.

Le siguen las relacionadas con telecomunicaciones: dificultades para darse de baja de los servicios, altas no solicitadas, dificultades para la portabilidad con altas no solicitadas de línea fija sin conservación de la numeración, cobro por app no gratuitas, juegos, pagos a través del operador, no facilitar una copia del contrato o incumplimiento de la promoción comprometida sin aportación de la grabación.

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE ARAGÓN

El Sistema Arbitral de Consumo es una vía extrajudicial de resolución de conflictos surgidos entre los dos protagonistas del consumo: el consumidor o el usuario y el empresario, comerciante o prestador de servicios. Este sistema permite a las dos partes en conflicto, en el menor tiempo posible, resolver sus diferencias sin gastos y sin la necesidad de acudir a los tribunales de Justicia.

Adscrita a la Dirección General de PYMES, Autónomos, Comercio interior y Consumo del Gobierno de Aragón, la Junta Arbitral es un servicio gratuito que se consolida como una alternativa a la vía judicial en los conflictos relacionados con los derechos de los consumidores. El arbitraje está basado esencialmente en la voluntariedad de las partes, que aceptan someterse a la decisión de un tribunal de arbitraje o colegio arbitral.

Al cierre del primer semestre, la Junta Arbitral de Consumo de Aragón cuenta con un censo de 5.736 establecimientos, profesionales y empresas adheridas que ofrecen a sus clientes la garantía del Arbitraje de Consumo ante posibles disconformidades que pudieran surgir en la venta de bienes o prestación de servicios.

Durante este semestre, se han adherido 27 empresas, fruto de la campaña de promoción del sistema arbitral de consumo en todo el territorio aragonés.

Asimismo, se dispone de 64 ofertas públicas de adhesión de asociaciones de consumidores y 71 de organizaciones empresariales.La adhesión al Sistema Arbitral de Consumo otorga un plus de calidad para el establecimiento, ya que ostentar el distintivo implica garantía y confianza en sus productos y servicios, y puede redundar en una mejor imagen y generar una retroalimentación y fidelización de consumidores y usuarios.

"Cada expediente que resolvemos en la Junta Arbitral es un ahorro directo de tiempo y dinero para las familias, las empresas y la administración de Justicia, porque es un servicio gratuito que evita ir a los tribunales. Cada empresa que se adhiere a la Junta Arbitral de Consumo añade más garantías al ciudadano", ha apostillado Herrarte.