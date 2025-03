La Junta de Distrito de Torrero aprueba que los Pinares de Venecia se declaren arboleda singular

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta de Distrito de Torrero presidida por el concejal de Zaragoza en Común (ZeC), Suso Domínguez, ha aprobado en Pleno que los Pinares de Venecia sean declarados arboleda singular, de interés cultural, ambiental y social así como histórica y popular, incluyéndola en el Catálogo de Árboles Protegidos, conforme a lo establecido en la Ordenanza de Protección del Arbolado Urbano.

La moción se ha presentado por el grupo de ZeC en Torrero, en colaboración con la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, y ha contado con el apoyo del PSOE y los votos en contra de Partido Popular y VOX.

La Junta de Distrito de Torrero, en defensa de estos valores e intereses que ostentan los Montes de Torrero, se constituye así como parte interesada en su promoción como arboleda singular, algo recogido en la ordenanza que establece que esta catalogación podrá iniciarse por alguna de las partes interesadas, considerando como tales a las Juntas de Distrito y Vecinales y a las asociaciones incluidas en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas.

Además, la Junta de Distrito ha solicitado a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que se decrete la "protección preventiva" de esta arboleda, recogida en la normativa, con la que "quedarían en suspenso" las actuaciones que hubieran de desarrollarse en tanto se resuelve la catalogación.

La moción se basa en la posibilidad recogida en la Ordenanza de establecer un régimen de especial de protección a determinados árboles y arboledas del término municipal por su singularidad, interés ambiental, social, cultural, histórico o popular.

ARRAIGO ENTRE LOS ZARAGOZANOS

En este sentido los Montes de Torrero, suponen un "ejemplo de todo ello", ha estimado Suso Domínguez al argumentar que a su "innegable" valor ambiental, en la preservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático, este pulmón verde de la ciudad ostenta un "claro interés social histórico".

Al respecto, ha recordado que en 1929, el entonces alcalde de la ciudad, Enrique Armisén, señalaba: "La Corporación municipal desea no se dé a esta repoblación un carácter marcadamente económico; su interés estriba en fines estéticos e higiénicos que tanto dicen en pro de la cultura y salubridad de los pueblos".

Las crónicas de la época, de principios del siglo XX, decían que no había un zaragozano que no hubiera plantado un pino con sus propias manos. Escolares, presos, el conjunto de la ciudad participaba en estas plantaciones que dieron lugar al Bosque del Sur de Zaragoza. Este bosque constituye para la ciudad un lugar de esparcimiento, de paseos, de juegos, donde una gran parte de la población zaragozana no iba de vacaciones y encontraba en la Fuente de la Junquera, el Ojo del Canal y los Pinares un lugar donde buscar el frescor en los calurosos veranos, ha relatado Suso Domínguez.

Por tanto, los Pinares de Venecia están en el recuerdo emocional de muchos vecinos de Zaragoza, como lo atestiguan muchas declaraciones y crónicas.

La propia página web del Ayuntamiento recoge: "el Monte de Torrero se encuentra muy arraigado en la identidad de la ciudad, al ser un espacio donde los zaragozanos han disfrutado durante décadas de paseos a la sombra de sus pinos. En los meses más calurosos, el microclima proporcionado por esta masa boscosa hace que la población acuda a ellos en busca de un alivio de frescor. El entorno se beneficia también de una mayor calidad del aire, recurso cada día más valioso en las ciudades".

La Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia está integrada por: la Asociación de Vecinos Venecia Montes de Torrero, la Asociación de Vecinos La Paz, la Asociación Cultura El Cantero de Torrero, Acción Libertaria , AFA Domingo Miral, AFA Sainz de Varanda, CSO Kike Mur, FAPAR, FABZ, CGT Ayuntamiento de Zaragoza, ADSPA, ANSAR, Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra, Alianza Emergencia Climática Aragón y Equipo Mandrágora.