Banderolas de CCOO Aragón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Zaragoza ha ordenado al sindicato CCOO en Aragón retirar una publicación, colgada en la red social Instagram, relativa a la educación pública por considerar que "vulnera" la Ley Electoral.

Esta decisión surge tras la denuncia interpuesta por el Partido Popular alegando una infracción del artículo 53 de la LOREG, por la publicación difundida en Instagram desde la cuenta de la Federación de Comisiones Obreras de Aragón '@feccooaragon' en la que se incluyen mensajes críticos contra lo que denominan "la ultraderecha", con fases como "la ultraderecha quiere una escuela que separa, que divida al alumnado según su origen", aportando el enlace para poder visualizar el contenido íntegro del mensaje.

Desde el PP se ha argumentado la denuncia al considerar que el mensaje de la Federación de enseñanza de CCOO en Aragón "excede" el mero fomento de la participación electoral en redes autorizado en día de votación e "incurre en propaganda electoral indirecta" --en contra de votar a opción concreta-- prohibida por el artículo 53 LOREG, también aplicable a organizaciones sociales.

Tras esta exposición del PP, la Junta Electoral Provincial de Zaragoza ha acordado instar a la Federación de Comisiones Obreras de Aragón para que proceda a su "retirada inmediata" hasta las 00.00 de este lunes, 30 de noviembre, momento a partir del cual podrían volver a ejercer su libertad de expresión plena "sin la limitación del artículo 53 LOREG para los días de reflexión y votación", se razona en el escrito.