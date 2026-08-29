El Kiosco de las Letras de Zaragoza afronta el fin de temporada con propuestas de literatura, creatividad, cine y ocio

El Kiosco de las Letras de Zaragoza - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Kiosco de las Letras afronta la recta final de su temporada con una programación integrada por once propuestas que llenarán de literatura, creatividad, cine y ocio familiar este espacio municipal situado en la avenida de los Bearneses del Parque José Antonio Labordeta.

Tras el parón estival, las actividades regresarán el sábado 5 de septiembre y se prolongarán hasta el domingo 27. Además, la terraza y la cafetería gestionada por Matisse abrirá los fines de semana a las 09.00 horas.

La agenda mantiene la literatura como principal hilo conductor, pero vuelve a abrirse a otras disciplinas y formatos con talleres creativos, cuentacuentos, actividades infantiles en inglés y dos nuevas sesiones de cine al aire libre. La programación está dirigida a públicos de todas las edades e incluye tanto propuestas de acceso libre como otras que requieren inscripción previa.

"Queremos que El Kiosco de las Letras continúe siendo un lugar de encuentro en torno a la lectura la creatividad y la cultura compartida, con una programación diversa que permita disfrutar del parque y de actividades de calidad en familia", ha señalado la concejal delegada de Educación, Paloma Espinosa.

La programación comenzará el sábado 5 de septiembre, a las 11.30 horas, con un taller de escritura creativa impartido por Borja Echeverría. A través de ejercicios prácticos, lecturas y revisión de textos, los participantes podrán explorar su propia voz y conocer diferentes técnicas narrativas. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y media y requiere inscripción previa.

PROGRAMACIÓN

El domingo 6, a las 12.00 horas, regresará el Vermú Literario, un encuentro en el que el público podrá acudir para escuchar o compartir un fragmento de su libro preferido. Las personas interesadas en participar como lectoras deberán apuntarse previamente a través del perfil de Instagram de Vermú Literario Zaragoza.

El sábado 12, a las 11.00 horas, Universo Marevoli ofrecerá en la BiblioTipi una lectura animada del cuento Tu pieza es importante, de Isabel Gil Pascual. Después, los niños y niñas podrán decorar una pieza de puzzle que se incorporará a una creación colectiva como símbolo de unión y diversidad. La actividad será de acceso libre hasta agotar las 200 piezas disponibles.

La programación familiar continuará el domingo 13, entre las 11.00 y las 12.30 horas, con una nueva propuesta de Las Tribus del Parque dirigida al público infantil y familiar.

El sábado 19 concentrará dos citas. A las 11.00 horas, Ruth Villagrasa, de Ruvitijeras, impartirá un taller de collage en el que los participantes podrán personalizar una libreta utilizando recortes, colores y texturas para convertirla en una agenda, un diario, un cuaderno de ideas o un espacio creativo propio. La actividad, con materiales incluidos, contará con quince plazas y requerirá inscripción previa.

Ese mismo día, a las 13.00 horas, El Gavira presentará el libro en el que relata el proceso creativo y el recorrido emocional que dieron como resultado su último álbum, Plaza Bohemia. El cantante participará en un encuentro acompañado por el promotor musical Daniel Acirón, con acceso libre hasta completar el aforo disponible.

ACTIVIDADES EN FAMILIA Y UNA NUEVA READING PARTY

El domingo 20 de septiembre, a las 11.00 horas, Fully Bilingual propondrá Inglés en familia, una yincana compuesta por diferentes juegos y retos en inglés.

La actividad está dirigida a niños y niñas a partir de cuatro años y plantea la participación conjunta de los menores y sus familias. Contará con quince plazas y las inscripciones se gestionarán a través de la página web de la entidad organizadora.

El viernes 25, a las 18.00 horas, se celebrará una nueva Reading Party en colaboración con El Corte Inglés. La terraza de Matisse se convertirá de nuevo en un espacio para desconectar, guardar el teléfono móvil y compartir el placer de la lectura en un ambiente relajado, acompañado de café. La actividad contará con alrededor de 80 plazas y requerirá inscripción previa.

Kids&Us regresará el sábado 26, a las 11.30 horas, con el cuentacuentos en inglés Gina Ginger and the Colour Fairy, al que seguirá una actividad artística y manual. La propuesta está dirigida al público infantil y será de acceso libre.

La programación concluirá el domingo 27, a las 11.00 horas, con un nuevo cuentacuentos de Universo Marevoli. En esta ocasión se realizará una lectura animada de Tragasueños, de Michael Ende, seguida de un taller de elaboración de atrapasueños con diferentes diseños y niveles de dificultad. La actividad está dirigida a niños y niñas a partir de seis años, cuenta con veinte plazas y requiere inscripción previa.

DOS NOCHES DE CINE AL AIRE LIBRE

El cine volverá a ocupar la campa de El Kiosco de las Letras con dos títulos dirigidos al público familiar. La primera sesión tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, a las 21.00 horas, con la proyección de Frozen.

La segunda será el sábado 26, a las 20.30 horas, con Ratatouille. Ambas sesiones serán de acceso libre y permitirán disfrutar del cine al aire libre en un entorno acondicionado con sillas, alfombras, cojines y hamacas.