Kurt Elling, Yellowjackets, Paquito D'Rivera, Chris Potter y James Carter encabezan el Festival de Jazz de Zaragoza

El Festival de Jazz regresa con una nueva edición que reafirma su posición como una de las grandes citas culturales del otoño en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Jazz de Zaragoza regresa con una nueva edición que reafirma su posición como una de las grandes citas culturales del otoño en la ciudad. La 43ª edición del festival, coorganizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y Siamm Producciones se celebrará del 12 al 22 de noviembre en la Sala Multiusos del Auditorio Princesa Leonor, con un cartel de primer nivel encabezado por figuras imprescindibles del panorama internacional como Kurt Elling, Yellowjackets, Paquito D'Rivera, Chris Potter o James Carter.

La cita amplía en esta edición su propuesta artística con una programación abierta a diferentes estilos y lenguajes del jazz contemporáneo, desde el jazz vocal hasta la experimentación, pasando por el manouche, el soul o el R&B, consolidando así su apuesta por un jazz sin fronteras.

Las entradas individuales y los abonos (general y por semanas) ya pueden adquirirse a través de la web del Auditorio de Zaragoza, en Ibercaja y en las taquillas del propio Auditorio. Como novedad en esta edición, el público podrá reservar mesa durante el propio proceso de compra de entradas o abonos. Asimismo, se habilitarán localidades en formato de sillas no numeradas.

REFERENTES INTERNACIONALES

La programación se abrirá el jueves 12 de noviembre con Kurt Elling, considerado el vocalista masculino de jazz más destacado de la actualidad. El artista estadounidense, afincado en Chicago, ha desarrollado una reconocida trayectoria internacional marcada por su virtuosismo vocal y su capacidad para reinterpretar estándares y abordar composiciones propias con un enfoque contemporáneo.

En esta cita estará acompañado por Yellowjackets, una de las formaciones más sólidas y longevas del jazz contemporáneo, con más de cinco décadas de trayectoria y un firme compromiso con la innovación y la exploración musical. El cuarteto, que mantiene en activo a miembros históricos como Russell Ferrante, Will Kennedy y Bob Mintzer, ha lanzado recientemente su último trabajo, Fasten Up (2025), que refleja su constante evolución sonora. Juntos presentarán en la capital aragonesa una propuesta que revisita el legado de Weather Report desde una mirada actual.

El viernes 13 será el turno de Isaiah Sharkey, guitarrista, vocalista y compositor ganador de un Grammy, que presentará su propuesta donde confluyen el soul, el R&B y el jazz contemporáneo. Nacido en Chicago y uno de los músicos más solicitados de la música contemporánea, Sharkey ha realizado giras y grabado con D'Angelo, John Mayer, Cory Henry, Chris Dave & The Drumhedz, Lalah Hathaway, Common y muchos otros, al tiempo que ha ido construyendo un público fiel para su propio trabajo en solitario.

El sábado 14, James Carter Organ Trío ofrecerá un homenaje a John Coltrane con "Trane: A Centennial Supreme!", una propuesta que revisita la figura del legendario saxofonista en el centenario de su nacimiento. Carter, un saxofonista de jazz efusivo y de gran dinamismo, es aclamado universalmente como el saxofonista más innovador, capaz de atravesar todos los límites del jazz en décadas.

La primera semana se cerrará el domingo 15 con Haydée Milanés y Javier Colina, que presentarán "A mi manera". El concierto propone un recorrido por la trova y la canción tradicional cubana, con especial atención al legado de Pablo Milanés, reinterpretado desde el lenguaje del jazz. La propuesta pone en valor la improvisación y el diálogo entre géneros, en un formato íntimo en el que el contrabajo de Colina acompaña y reinterpreta la voz de Haydée Milanés, proyectando la canción cubana hacia un enfoque contemporáneo y universal. Estarán acompañados por Luis Guerra al piano.

La segunda semana del festival arrancará el viernes 20 de noviembre con el Chris Potter Trío, liderado por uno de los saxofonistas, compositores y solistas más influyentes del jazz contemporáneo. Con una sólida trayectoria como líder y una extensa discografía, Potter se ha consolidado como una referencia del jazz moderno, además de colaborar con figuras de primer nivel internacional como Herbie Hancock, John Scofield o Steely Dan. En Zaragoza estará acompañado por Matt Brewer al contrabajo y Kendrick Scott a la batería, dos músicos de reconocido prestigio en la escena internacional, con los que ofrecerá un directo de alto nivel técnico y creativo.

El sábado 21 llegará uno de los platos fuertes del festival con el doble programa protagonizado por Thomas Kretzschmar & Roman Vuillemin 4tet, con su homenaje al jazz manouche y al vibrante legado de Reinhardt y Grapelli.

Uno de los momentos más destacados de la jornada del sábado será la actuación de Paquito D'Rivera, figura clave del jazz latino y uno de los saxofonistas y clarinetistas más reconocidos del panorama internacional. Con una trayectoria avalada por 18 premios Grammy y Latin Grammy, el músico cubano ha desarrollado una carrera marcada por su versatilidad como intérprete, compositor y arreglista, transitando con naturalidad entre el jazz, la música clásica y las raíces afrocubanas.

Fundador del mítico grupo Irakere junto a Chucho Valdés y considerado un referente en la evolución del latin jazz moderno, D'Rivera estará acompañado en Zaragoza por Pepe Rivero al piano y Sebastián Laverde al vibráfono.

El festival se clausurará el domingo 22 con Michael Mayo, una de las voces más innovadoras, talentosas y versátiles de su generación, que combina el virtuosismo vocal con el uso de tecnología en directo para expandir las posibilidades de la improvisación. Actuará en formato cuarteto junto a Andrew Freedman (piano), Kile Miles (bajo) y Robin Baytas (batería).

Asimismo, se han programado dos sesiones de Jazz for Kids/Jazz en Familia, interpretadas por jóvenes músicos de entre 10 y 18 años bajo la dirección de Dani Escolano, que tendrán lugar el sábado 21 por la tarde y el domingo 22 de noviembre por la mañana.