Ladrero (PSOE) critica "la parálisis" del Ayuntamiento de la capital por "someterse al calendario de Azcón"

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de los socialistas zaragozanos, Teresa Ladrero, ha manifestado su malestar con el Ayuntamiento de Zaragoza, que preside la popular Natalia Chueca, al considerar que se encuentra en una situación de "parálisis total" como consecuencia de las elecciones autonómicas anticipadas convocadas por Jorge Azcón.

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha visto obligado a prorrogar los presupuestos para 2026, "a pesar de la total sintonía entre PP y Vox, por encontrarse en periodo electoral". Frente a los 1.039 millones de euros previstos en el proyecto de presupuesto para 2026, el Ayuntamiento debe funcionar con 891 millones de euros de ingresos y 884 millones de gasto, una diferencia de 155 millones que reduce de forma notable el margen de maniobra y obliga a priorizar el pago de gastos obligatorios frente a cualquier iniciativa nueva.

El efecto más evidente de la prórroga presupuestaria se da en el ámbito de la inversión. La imposibilidad de acudir a financiación bancaria y a la venta de suelo deja fuera de las cuentas municipales alrededor de 100 millones de euros, lo que recorta el capítulo inversor de 128 millones a únicamente 48.

"Al margen de la campaña autonómica y de las negociaciones posteriores, los zaragozanos y las zaragozanas no merecen que el Ayuntamiento detenga las inversiones durante, como mínimo, un trimestre", ha señalado Ladrero.

Este recorte de 80 millones de euros "compromete" proyectos estratégicos del mandato, como la reforma del estadio de La Romareda, la renaturalización del río Huerva, el Centro Deportivo Municipal Sur en Valdespartera o la aportación municipal a GIESA, para hacer la Ciudad del Cine en Las Fuentes, así como numerosos equipamientos y actuaciones en los barrios, que quedan en suspenso.

Además, la prórroga presupuestaria incluye una brecha de 18 millones de euros en el capítulo de personal, derivado de subidas salariales ya aprobadas. "Sin modificaciones presupuestarias, el Ayuntamiento no tendría garantizado el pago de todas las nóminas hasta final de año".

A todo ello se suma "la actitud frívola" de la alcaldesa, Natalia Chueca, "más preocupada por el calendario electoral y por la propaganda que por gobernar la ciudad".

"Zaragoza no puede permitirse una alcaldesa instalada en el marketing mientras se congelan inversiones, se pone en riesgo la prestación de servicios básicos y se recortan recursos destinados a quienes más lo necesitan y a las entidades sociales que se los proporcionan", ha subrayado Ladrero. Esto incluye casi un millón de euros en ayudas a autónomos y micropymes que se han perdido al no resolver la convocatoria de 2025 por parte de Zaragoza Activa, dependiente del Área de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza.

La dirigente socialista ha acusado a Chueca de anteponer los intereses partidistas a los de la ciudad y de utilizar la parálisis institucional como coartada política. "La frivolidad en la gestión tiene consecuencias reales: menos inversión, menos servicios y más incertidumbre para miles de familias. Gobernar no es hacer campaña permanente; gobernar es asumir responsabilidades, y hoy Zaragoza está pagando la falta de seriedad del gobierno municipal", ha concluido.

Por último, ha advertido de que "esta broma de mal gusto de la moción de confianza, la parálisis y la inestabilidad política la van a pagar todos los zaragozanos, especialmente las personas mayores y los usuarios de las entidades sociales", puesto que, por ejemplo, la ayuda a domicilio baja de 30,8 a 24,2 millones de euros, una cantidad insuficiente para cubrir los compromisos actuales.

Otros convenios que no se renuevan son: las ayudas de emergencia social, el convenio de infancia de la Fundación Adunare, el programa de prevención de la drogodependencia de Proyecto Hombre, el apoyo a las madres solteras del proyecto Amasol, las ayudas a la Federación de Barrios, entre otros muchos.