Ladrero (PSOE) exige a Chueca (PP) que solucione su "nefasta gestión" con las ayudas a autónomos y pymes

Archivo - La secretaria general del PSOE de Zaragoza, Teresa Ladrero, interviene durante la clausura del 10º Congreso Provincial del PSOE Zaragoza, en la Ciudad Escolar Pignatelli, el 28 de junio de 2025. - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-Zaragoza, Teresa Ladrero, ha exigido a la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, que solucione su "nefasta gestión" con las ayudas a autónomos y pymes al asegurar que ha dejado sin efecto la convocatoria de ayudas para la mejora de la competitividad empresarial del pasado año, dotada con 992.800 euros al no haber aprobado la resolución definitiva antes del 31 de diciembre de 2025.

Ladrero ha asegurado que Zaragoza Activa, organismo municipal encargado de su tramitación, ha confirmado que, conforme a las bases reguladoras, "no se ha concedido ninguna" subvención, pese a haber publicado meses antes una resolución provisional con 86 concesiones por un importe total de 847.257 euros.

El procedimiento ha estado marcado por "numerosos errores políticos", como la publicación de anexos incompletos en la resolución provisional y problemas en el sistema de filtrado de solicitudes, lo que ha provocado numerosas alegaciones y retrasos, ha detallado Ladrero.

Muchas microempresas y trabajadores autónomos han iniciado inversiones basándose en esas concesiones provisionales, de hasta 20.000 euros, y se encuentran ahora en una situación de "grave incertidumbre financiera por la falta de una resolución definitiva y por la ausencia de explicaciones claras por parte del Ayuntamiento de Zaragoza", ha lamentado.

COMPARACIÓN

El PSOE-Zaragoza ha criticado esta "mala gestión" y ha apremiado a Chueca a que solucione "de inmediato" un problema "generado por su propio Gobierno, al margen del calendario electoral".

Los autónomos y las pymes de Zaragoza "no pueden pagar la mala gestión del Ayuntamiento, ni los caprichos electorales de Jorge Azcón", ha expresado Ladrero.

El Partido Popular "debe resolver el problema que ellos mismos han creado", ha afirmado la secretaria general de los socialistas zaragozanos.

Frente a ello, la socialista ha recordado que otras instituciones, como la Diputación Provincial de Zaragoza, están funcionando "con normalidad" y con presupuestos en tiempo y forma, mientras que el Ayuntamiento, con una mayoría de derechas, permanece "paralizado por la incapacidad del PP y el tacticismo de Vox", ha comparado.