Ladrero (PSOE) muestra su "absoluto rechazo" a las palabras "machistas" de Abascal contra Alegría

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de los socialistas zaragozanos, Teresa Ladrero, ha manifestado este miércoles su "absoluto rechazo" hacia las palabras "machistas" y "llenas de misoginia" del presidente de Vox, Santiago Abascal, que llamó a la candidata Pilar Alegría "mujer objeto" en un mitin celebrado en Utebo.

"Nuestra candidata y secretaria general regional no es ninguna mujer-objeto, sino una trabajadora solvente, con experiencia y con ideas, capaz de gestionar esta comunidad autónoma con total eficiencia desde la solidaridad, la igualdad y el crecimiento justo", ha declarado Ladrero, quien ha advertido: "No vamos a permitir la degradación ni la deshumanización de la vida política".

La líder del PSOE Zaragoza ha hecho un llamamiento a las mujeres, "tanto de izquierdas como de derechas, de la capital y de los pueblos, para que no permitan ni un insulto ni una vejación a una mujer por parte de ningún hombre por el hecho de ser mujer".

"Somos más de la mitad de la población y el tiempo de pedir permiso al marido para viajar al extranjero o sacar dinero de la cuenta corriente, como ocurría en el franquismo, ya se acabó", ha recalcado.

Asimismo, desde el PSOE zaragozano han recordado que "la lucha feminista no es una consigna ni una moda, sino una batalla democrática esencial para garantizar la dignidad, la libertad y la igualdad real de todas las personas".

"El feminismo es una causa de justicia social que interpela a toda la sociedad y que debe estar en el centro de la acción política frente a quienes pretenden devolvernos a un pasado de subordinación, silenciamiento y discriminación", han añadido.

Los socialistas zaragozanos han reivindicado la socialdemocracia como "el proyecto político que ha hecho posibles los mayores avances en derechos de las mujeres", citando "la igualdad real, la protección frente a la violencia machista, la conciliación, la corresponsabilidad y la defensa de servicios públicos que sostienen la vida".

Por último, han subrayado que "frente al discurso del odio y el retroceso", el PSOE de Zaragoza seguirá trabajando "por un Aragón más justo, más igualitario y más libre, donde ninguna mujer sea atacada, humillada o cuestionada por ser quien es".