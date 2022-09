Lambán dice que cuando el PP propone pactos "juega siempre de farol, porque ni los quiere ni cree en ellos"

EL FRAGO (ZARAGOZA), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que cuando el Partido Popular hace propuesta de pactos "juega siempre de farol, porque ni los quiere ni cree en ellos".

Así ha respondido Lambán, durante un acto de homenaje en El Frago, a las declaraciones de este sábado del presidente de los 'populares' en Aragón, Jorge Azcón, ofreciendo un pacto para reducir los impuestos en la comunidad autónoma.

"Yo sí quiero pactos", ha aclarado el jefe del Ejecutivo autonómico, añadiendo que Aragón se debe construir entre todos, entendido como un proyecto común. "Desde que estoy al frente del Gobierno de la comunidad he estado permanentemente buscando acuerdos con los agentes sociales y fuerzas políticas, alcanzado muchos acuerdos que, en mi opinión, han sido buenos", ha apostillado.

En esta línea, ha indicado que atenderá el requemamiento del PP-Aragón de abordar el tema de la fiscalidad, así como de los efectos de la inflación, el futuro económico de la comunidad y de otros asuntos como la Sanidad.

Sin embargo, ha manifestado que no solo se reunirá con el Partido Popular, sino con todas las fuerzas políticas, "porque el fututo no es cosa de PSOE y PP, sino de todos, y con todos me propongo hablar".