Lambán (PSOE) afirma que Azcón (PP) quiere convertir las elecciones autonómicas en "una etapa" de las generales

ZARAGOZA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, candidato del PSOE a la reelección, ha afirmado este viernes que el candidato del PP, Jorge Azcón, quiere convertir las elecciones autonómicas de este domingo en "una etapa" de las generales y reemplazarle al frente del Ejecutivo regional para propiciar que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, presida el Gobierno de España en lugar de Pedro Sánchez a partir de las generales del próximo mes de diciembre.

Ha protagonizado un acto público junto con la candidata socialista a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, junto al Palacio de Congresos Expo, evento al que ha asistido el exalcalde de la capital aragonesa Juan Alberto Belloch.

Lambán ha expresado: "Azcón es dicharachero, festivo, corre delante de los cabezudos con una velocidad y un entusiasmo dignos de mejor causa y yo no corro delante de los cabezudos".

Ha dicho que a ambos les separa que él ejerce la política "con voz propia" y quiere "llevar a Aragón a participar en la política española con voz propia", mientras que Azcón "ha decidido ser la voz de su amo" y, de hecho, "no hay semana que no aterricen seis o siete dirigentes del PP, Feijoó ha estado aquí varias veces; una de dos, o los dirigentes nacionales no se fían de Azcón y no lo pueden dejar solo o Jorge Azcón se siente tan desamparado, tan carente de ideas y proyectos que necesita que sus jefes de Madrid vengan a Aragón convirtiendo la campaña en una especie de primera etapa de las generales".

Lambán seguirá "con voz propia", lo que a veces le conduce a "algún exceso", pero "a un político aragonés se le debe exigir eso" porque los aragoneses "siempre han tenido amor propio, dignidad y siempre han tolerado mal que desde Madrid se les mirara de forma condescendiente".

Ha elogiado a Belloch, "otro político con voz propia e insobornable, el político más importante de Aragón de la democracia, con mucha voz propia, pasado, presente y futuro".

Para Lambán, esta campaña electoral "ha sido la continuidad de ocho años de recorrido", manifestando que "un responsable político que se precie debe caminar con una lupa para descubrir los problemas y carencias; eso hemos hecho con bastante éxito".

Se ha dirigido a Ranera para decirle que "es fundamental" que sea la próxima alcaldesa de Zaragoza. Ha señalado que el Gobierno de Aragón casi ha "suplantado" al Ayuntamiento en la atención y el cuidado de los ciudadanos.

"Ninguna de las dos legislaturas --pasadas-- han sido demasiado afortunadas" en Zaragoza y "los zaragozanos las borrarán de su memoria colectiva", ha continuado Lambán, subrayando que el Ejecutivo regional se ha ocupado de la ciudad ejerciendo sus competencias.

Ha continuado diciendo que su Gobierno "ha triplicado las ayudas del Ayuntamiento, las subvenciones para políticas sociales, aprobó la Ley de Capitalidad, ha tratado de mantener viva la relación bilateral", ha continuado Lambán, destacando la construcción de siete colegios nuevos en el sur de la ciudad y el proyecto de construcción de una gran residencia de mayores en Valdefierro, así como la inauguración del centro de salud del Barrio Jesús y la licitación del nuevo edificio del Hospital 'Royo Villanova', "la principal inversión" en materia sanitaria en la próxima etapa de gobierno.

"La preferencia de los inversores es Zaragoza", sobre todo desde que su Gobierno ha vuelto a impulsar Plaza como gran plataforma logística, "algo que el PP estuvo a punto de cargarse".

"Llegaban muchas solicitudes de inversión pero no teníamos suelo, hemos hecho una serie de operaciones que ha gestionado Carlos Pérez Anadón", de forma que el antiguo Parque Tecnológico de Reciclado (PTR) ha cambiado los usos y varios empresarios han confirmado su interés para instalarse y crear 4.500 puestos de trabajo, ha expuesto.

Además, la antigua Universidad Laboral se está demoliendo y se implantará una iniciativa de Inditex, que creará 2.500 empleos, también otras empresas.

El Ejecutivo está impulsando Plaza 4.0, donde una multinacional tiene interés en instalarse, como también otras empresas, lo que permitirá dar "un salto cualitativo brutal". Ha aseverado que "Azcón se ha dedicado a trata de arruinar los proyectos para Zaragoza que llegaban del Gobierno de Aragón", poniendo de ejemplo los 'cacahuetes' de la Expo.

Por otra parte, Lambán ha considerado que la Expo "no solo es un legado material, sino que nos permite elevarnos sobre la tradicional modestia, la manera acomplejada de relacionarnos con el mundo", añadiendo que "el hábitat natural de cualquier aragonés es el mundo".

ORGULLO DE CIUDAD

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, "ha hablado" con los 700.000 zaragozanos. También ha estimado que la Expo es "uno de los espacios icónicos de la ciudad", donde Belloch elevó "el orgullo de ciudad, el sentimiento de identidad".

Ha puesto de relieve algunos proyectos implementados por los Gobiernos municipales del PSOE, como la Expo, la línea 1 del tranvía, 20.000 viviendas de protección oficial y "el punto de inflexión fue la transformación de la ciudad mirando a sus ríos gracias a Belloch".

Ranera ha abogado por construir la línea 2 del tranvía, argumentando que "no hay planeta B", y ha defendido las "políticas metropolitanas", unir el tranvía al AVE y un tren-tran que suba por Huesca uniéndolo con el proyecto transfronterizo.

Se ha comprometido a volver a recuperar las riberas, su cauce, para "no seguir soportando la desidia", también las 120 hectáreas de espacios verdes que creó el Gobierno de Belloch.

Otra propuesta es convertir la plaza Lucas Miret, junto al Palacio de Congresos Expo, en "la segunda gran plaza de la ciudad", después de la del Pilar, y recuperar 'El alma del Ebro', que "está hasta oxidada" por "la dejadez absoluta".