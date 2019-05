Lambán (PSOE): Si los populares gobiernan "volverán a aniquilar" los servicios y serán "arietes" contra Sánchez

Publicado 13/05/2019 21:32:31 CET

Pilar Alegría, candidata a la Alcaldía de Zaragoza quiere que la ciudad sea un referente en innovación, calidad, cultura y sostenibilidad

ZARAGOZA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PSOE a la reelección, Javier Lambán, ha afirmado este lunes que, si los populares vuelven a gobernar la Comunidad Autónoma tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, "volverán a aniquilar" la sanidad y la educación públicas y se convertirán en "arietes" contra el Gobierno de España de Pedro Sánchez.

Lambán ha intervenido en el mitin central del PSOE Aragón en esta campaña electoral, que ha protagonizado Pedro Sánchez y en el que también se han dirigido a los alrededor de 2.000 asistentes la candidata a la alcaldía de Zaragoza, Pilar Alegría, y la candidata número ocho a las Cortes autonómicas, Isabel García. El evento se ha desarrollado en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

A juicio de Lambán, las derechas "no van a ir con ningún proyecto que beneficie a los ciudadanos", sino que pretenden "convertir las instituciones en arietes contra el Gobierno de Sánchez y eso no lo podemos consentir", de ahí la intención de Lambán de que Sánchez cuente con "Gobiernos aliados" en el territorio.

Otro motivo para votar al PSOE, ha continuado, es que los servicios públicos sean "de calidad, gratuitos y universales", avisando de que la derecha, cuando gobernó, empezó a "cargárselos y privatizarlos para que hubiera una España de ricos y una para pobres", pero en Aragón "pudimos impedirlo" a partir de 2015.

Asimismo, el presidente aragonés ha defendido la autonomía de Aragón, indicando que "somos constitucionalistas hasta la médula y por eso los aragoneses somos defensores a ultranza de nuestro Estatuto de Autonomía y todo lo que contiene", confiando en que si se aplica todo el Estatuto "Aragón será el pueblo más próspero y libre de la Tierra". Ha dicho que "la derecha quiere cargarse el Estado de las Autonomías".

Tras las elecciones generales del 28 de abril, "las urnas se reabrirán el 26 de mayo y tendremos que volver a llenarlas de puños y rosas", lo que "no va a ser fácil", ha reconocido Javier Lambán, insistiendo en que "absolutamente nada está ganado" pese a que "sopla a favor el viento", por lo que ha reclamado "un esfuerzo de movilización idéntico o superior al 28 de abril", apelando al interés ciudadano y los 140 años de Historia de este partido.

INTERÉS GENERAL

Para Lambán, "ser socialista es sinónimo de poner por delante de todo a España, Aragón en nuestro caso, el interés general" y también "es ser leal a la Constitución, defender con uñas y dientes la unidad de España, no la unidad impuesta por la fuerza, sino una unidad entendida como sinónimo de igualdad entre todos los españoles".

De esta forma, el candidato a la reelección ha proclamado que "es plenamente patriótico defender la igualdad entre clases, entre hombres y mujeres, de todas las razas y culturas, la igualdad de derechos entre personas con discapacidad y las que no la tienen, de todos los territorios de España: Así era hombre de Estado el compañero Rubalcaba, así somos, desde una infinitamente menor dimensión, todos los socialistas y Pedro Sánchez".

"Qué no será capaz de hacer con 123 diputados, situado en la centralidad de la política española y, como mínimo, con cuatro años por delante", se ha preguntado, aunque ha dejado claro que "nada está hecho", sino que "está todo por hacer" tras la "victoria histórica" del 28 de abril.

RUBALCABA

Tanto Javier Lambán como Pilar Alegría han recordado al recientemente fallecido exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, señalando el presidente aragonés que "los que tuvimos una relación de amistad personal con él hemos sentido la pérdida quizá más que algunos otros", añadiendo que "tuvimos la oportunidad de admirar su inteligencia, su sentido del humor, su cultura, todo el pueblo español tuvimos la oportunidad de conocer a un verdadero hombre de Estado". Ha considerado que "todo socialista tiene en su cabeza y su corazón, aunque sea en estado embrionario, un hombre de Estado".

Alegría ha dicho que Rubalcaba es "un hombre clave para conocer la Historia de nuestro país" y que "todos los españoles estamos en deuda con él" porque "gracias a su empeño hoy disfrutamos de un país seguro, en paz y libertad".

PRIMERA FUERZA

La candidata municipal ha considerado que los socialistas deben "trabajar fuertemente" durante la campaña electoral para "volver a ser la primera fuerza política de Aragón y Zaragoza", indicando que el 28 de abril los ciudadanos apostaron "por el progreso, por el futuro".

Ha prometido "poner en marcha un Gobierno -municipal-- serio", aseverando que "nosotros estamos orgullosos de Zaragoza" porque "hemos trabajado para que sea hoy la ciudad que es y sabemos de sus potencialidades". La candidata quiere que la capital aragonesa sea "una referencia por su calidad de vida, un referente en innovación, calidad, cultura, sostenibilidad, que sea envidiable por todas las ciudades de España".

Ha asegurado que "una Zaragoza que cree en su futuro está muy lejos de esos nubarrones que querían traer las tres derechas", aunque "el riesgo todavía no ha terminado". Las derechas "no han hecho todavía la digestión del resultado del 28 de abril y quieren una revancha, nos quieren ganar las municipales y autonómicas, y no se lo debemos permitir", ha agregado, mencionando a la "ultraderecha", frente a la que ha urgido a votar al PSOE.

Ha emplazado a votar al PSOE para que Zaragoza tenga, por primera vez, una mujer socialista al frente de la alcaldía y ha prometido ser la alcaldesa "de todos los ciudadanos", por lo que el 26 de mayo "nadie puede quedarse en casa", recalcando que "está en riesgo la ciudad que queremos, una ciudad abierta, moderna, accesible".

Pilar Alegría ha defendido "la convivencia y no la crispación", animando a salir a la calle "con la cabeza alta" para convencer a la ciudadanía de que vaya a votar y llenen las urnas de "votos de progreso, de futuro" de la mano de Lambán, "que lleva cuatro años trabajando por los aragoneses y las aragonesas" porque "el partido todavía no ha terminado".

Ha introducido el acto Isabel García, quien ha manifestado que "nos jugamos la unión de Europa", añadiendo que la UE "se construye desde los municipios, que son garantía de futuro, y por eso nuestro empeño en luchar contra la despoblación". Entre los temas de interés europeo ha destacado la reapertura del Canfranc, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y la reforma de la PAC.