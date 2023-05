Lambán reconoce la derrota: "No ha podido ser" y emplaza al 2027 sin desvelar su futuro

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la candidata del PSOE a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que no ha podido revalidar su cargo este 28 de mayo ha reconocido la derrota al indicar de forma sucinta: "No ha podido ser". No obstante ha emplazado a los comicios de 2027 para que los socialistas recuperen el Gobierno de Aragón y ha preferido no aclarar su futuro inmediato.

"Nos hemos dejado la piel recorriendo Aragón, haciendo propuestas y Aragón ha encontrado su camino, no ha podido ser. Había que poner una barrera infranqueable para los tsunamis que se venía y se ha revelado insuficiente. El que ha arrasado en otras comunidades autónomas nos ha arrasado a nosotros".

El Partido Socialista ha perdido un escaño en las Cortes de Aragón y se queda con 23, pero la pérdida de diputado de las otras fuerzas de izquierda hace imposible que mantenga el cuatripartito de esta legislatura y ni con los 3 de Aragón Existe tiene suficiente para alcanzar la mayoría.

En la sede del PSOE se ha dirigido a la militancia junto a la candidata socialista a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, quien ha mantenido los escaños pero no podrá formar gobierno con otros partidos de izquierda.

El PSOE en Aragón ha logrado 23 diputados, uno menos que en 2019; mientras que el PP ha subido doce escaños, de 16 a 28 escaños; VOX ha aumentado también al pasar de 3 a 7 diputados; CHA mantiene los 3 que tenía; Podemos ha perdido cuatro y de los cinco que tenía se queda en uno; también tiene un escaño IU que mantiene su diputado; Aragón Existe irrumpe con 3 parlamentarios; el PAR se queda con dos menos y de tres pasa a uno; y la mayor pérdida es la de Cs que de los 12 que tenía ha perdido toda representación.

