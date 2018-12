Lambán reivindica Sijena como "sinónimo del Estado de Derecho"

Publicado 11/12/2018 15:58:32 CET

Lambán apela a la ley y la verdad frente a las "falacias" del independentismo

VILLANUEVA DE SIJENA (HUESCA), 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que el Monasterio de Sijena y el regreso ahora hace un año de las piezas del cenobio que estaban en Lérida se ha convertido "en algo más" que lo que representa el propio monasterio y estas obras de arte porque ahora es "sinónimo de Estado de Derecho".

Así lo ha manifestado durante el discurso que ha pronunciado tras celebrarse un Consejo de Gobierno en la Sala Capitular del Monasterio de Nuestra Señora de Sijena, justo el día en que se cumple un año de la llegada de los citados bienes.

El 11 de diciembre de 2017 regresaron al monasterio desde el Museo de Lérida las 44 piezas que faltaban de las 97 que por sentencia judicial debían ser entregadas al cenobio. Previamente, el 26 de julio de 2016, el Museo Nacional de Arte de Cataluña había entregado 51 de las 53 piezas que por la citada sentencia debía devolver, tras informar de que había perdido dos.

Lambán ha remarcado que esos bienes "no volvieron como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución" en Cataluña. "Eso es radicalmente falso" porque "había habido unas sentencias anteriores reiteradamente incumplidas por la Generalitat de Cataluña" lo que llevó al juez a establecer "los procedimientos y métodos estrictamente legales para que las obras volvieran".

Por eso, "lo que ocurrió el 11 de diciembre fue ni más ni menos que la prevalencia del Estado de Derecho" y "la actuación impecable del Estado a través de uno de sus poderes, el poder judicial".

Por su parte, el Gobierno de Aragón, "para cumplir las sentencias, auxiliado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, fue al Museo de Lérida de una forma absolutamente respetuosa, cogió las obras y las trasladó a este monasterio".

EXPOLIO

El presidente de Aragón también ha rechazado que se diga que el 11 de diciembre de 2017 se produjo un expolio del patrimonio catalán ya que "el único expolio que se ha producido en Sijena ha sido" el que hubo en agosto de 1936, cuando "unas milicias con la cobertura de la Generalitat de Cataluña llegadas de Barcelona incendiaron el monasterio".

Después, ha continuado Lambán, el miembro del Comité de Salvamento de Patrimonio Artístico de la Generalitat, José María Gudiol, "vino a Aragón actuando fuera de su jurisdicción" y "arrancó las pinturas, se las llevó a Barcelona y, como se ha demostrado después, lo hizo sin ningún ánimo, sin ninguna pretensión de devolverlas".

El presidente de Aragón ha señalado que en 1923 el Monasterio de Sijena fue declarado Monumento Nacional "y a partir de ese momento la ley establece con toda nitidez que los bienes de ese monumento son indivisibles" y su salida del monasterio "es ilegal".

Según ha precisado Lambán, este ha sido el argumento jurídico que ha permitido el regreso de estos bienes, de forma que "la aplicación de la sentencia puso de manifiesto lo que significa utilizar la verdad como arma para combatir la falacia independentista".

En este sentido, ha esgrimido que "el relato independentista se nutre de mentiras, de falacias, de alteraciones de la historia" con lo que "consigue la alienación intelectual de cientos de miles de personas y su manipulación política de una forma absolutamente miserable, repudiable y con fines que nada tiene que ver con la democracia, la convivencia, ni con la paz".

PINTURAS MURALES

Lambán también se ha referido a las pinturas murales, que espera que también vuelvan al monasterio, para rechazar los argumentos que esgrime la Generalitat que reflejan "una especie de superioridad sobre el resto de los españoles, próxima al supremacismo y que no estamos dispuestos a aceptar".

Por un lado, "no estamos dispuestos a admitir en modo alguno que se nos diga que nosotros no tenemos capacidad para conservar adecuadamente las obras y sí la tenga Cataluña", ha enfatizado el presidente aragonés, ya que "las investigaciones demuestran que las pinturas estuvieron pésimamente conservadas en Cataluña hasta 1995, en espacios que no reunían ningún tipo de condición para la correcta conservación de unos bienes de esta categoría y calidad".

Por otro lado, respecto a la imposibilidad de moverlas porque eso las lastimaría de manera irreversible, Lambán ha comentado que la Generalitat ha movido esas pinturas "a lo largo de la historia en no menos de siete ocasiones y de manera parcial en tres ocasiones a Nueva York y Londres".

El jefe del Ejecutivo aragonés ha agregado que, "por si fuera poco, son unas obras que con el transcurso del tiempo deberían haber sido sometidas a procesos de restauración importantes", pero "en Cataluña no han tenido en modo alguno el tratamiento y el cuidado con el esmero debido que un patrimonio de esta naturaleza merece".

Por todo esto, ha defendido que "la ley y la verdad son los dos instrumentos, las dos armas que con toda rotundidad, con todo el respeto a la democracia y las normas, han de utilizarse desde el Estado frente a la vesania y la locura del independentismo catalán".

Lambán ha incidido en "Aragón utilizará la verdad y la ley para defender su patrimonio y para preservar el Estado de Derecho y al Estado en su conjunto", al que "exigirá cada vez con más contundencia que actúe en Cataluña no de manera excepcional, sino de manera regular, no recurriendo a ninguna vía excepcional, sino simplemente recuperando las competencias en todas y cada de las materias igual que lo hace en todas las Comunidades".

DIGNIDAD

Lambán también ha considerado que lo que ocurrió hace un año "produjo un júbilo generalizado en Aragón" porque "las obras de Sijena se habían convertido en algo así como un símbolo de la dignidad aragonesa" ante "la pertinacia de la Generalitat de Cataluña en negarse a cumplir las sentencias" para su regreso.

Por eso, a los aragoneses "les produjo mucho júbilo ver como la justicia, al final, se abría camino y prevalecía sobre la arbitrariedad y la insensatez".