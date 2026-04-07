Lasobras (CHA) asegura que la concertación del Bachillerato "atenta contra la igualdad educativa"

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ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha asegurado este martes que la concertación del Bachillerato "atenta contra la igualdad efectiva".

El grupo parlamentario de Chunta Aragonesista ha presentado ya en las Cortes una proposición no de ley para frenar la implantación de la concertación del Bachillerato anunciada por el Gobierno de Aragón y fortalecer la red educativa pública.

La iniciativa responde al plan del Departamento de Educación de introducir la concertación en primero de Bachillerato a partir del próximo curso, con hasta 65 unidades previstas.

Para la formación aragonesista, esta medida no responde a necesidades reales del sistema educativo. Actualmente, la red pública cuenta con plazas suficientes para atender la demanda, y al tratarse de una enseñanza no obligatoria, destinar recursos públicos a centros privados resulta injustificado. De hecho, en Aragón hay hasta 2.000 plazas públicas libres de Bachillerato con lo cual, "la oferta pública es más que suficiente".

Isabel Lasobras ha manifestado que "la concertación del Bachillerato puede provocar un desplazamiento de alumnado hacia centros privados, debilitando progresivamente los institutos públicos". Ha añadido que "esta política incrementa además las desigualdades territoriales y sociales, beneficiando principalmente a centros privados de grandes ciudades, mientras que el alumnado del medio rural sigue enfrentando desplazamientos para continuar sus estudios".

En concreto, la proposición no de ley de CHA insta al Gobierno de Aragón a descartar la implantación de conciertos educativos en Bachillerato, al no existir una necesidad educativa que lo justifique y disponer la red pública de plazas suficientes para atender la demanda del alumnado; y renunciar a la concertación del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y avanzar hacia una red pública suficiente que garantice el acceso universal para garantizar la igualdad de oportunidades.

Asimismo han planteado reforzar la red pública educativa aragonesa en todas las etapas, garantizando que disponga de los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para ofrecer una educación pública, gratuita y de calidad; priorizar la inversión en los centros públicos; garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio aragonés, reforzando especialmente la oferta educativa pública en el medio rural; y evitar la externalización de las enseñanzas de Formación Profesional, apostando por su desarrollo dentro del sistema público educativo y fortaleciendo la red de centros públicos que imparten FP.

"CHA defiende una educación pública fuerte, vertebradora del territorio y garante de igualdad. Las decisiones del Gobierno de Aragón van en dirección contraria, por eso presentamos esta iniciativa y apoyaremos cuantas manifestaciones y concentraciones se convoquen en defensa de la enseñanza pública en Aragón", ha concluido Lasobras.