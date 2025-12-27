Lasobras (CHA) señala el "fracaso político" de Azcón por llevar a Aragón a un "callejón sin salida"

Archivo - CHA alerta de la saturación de las Urgencias del Hospital Miguel Servet y exige "respuestas inmediatas" a Bancalero - CHA - Archivo

ZARAGOZA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista hace balance del año político en Aragón y concluye que éste ha estado marcado por "la parálisis legislativa, la ausencia de presupuestos, el incumplimiento sistemático de compromisos y un adelanto electoral que evidencia el fracaso del Gobierno presidido por Jorge Azcón", que ha conducido a la Comunidad a un callejón sin salida".

Así lo considera la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, para quien la "minilegislatura de Azcón" ha sido "tan corta como dañina para Aragón". Califica los dos últimos años como "perdidos" porque "apenas se han aprobado leyes, no ha habido presupuestos y se ha demostrado una tendencia a gobernar arremetiendo contra todos los servicios públicos, favoreciendo con medidas específicas a quienes más recursos económicos tienen y ahondando todavía más en la brecha social y territorial".

Durante este periodo solo se han aprobado 12 leyes, siete de ellas impulsadas por el propio Ejecutivo, recuerda Lasobras, para la que ello supone un balance "claramente insuficiente": "No ha sido la oposición la que ha bloqueado Aragón; ha sido el propio Gobierno, incapaz de negociar, de acordar y de escuchar", subraya.

Además, la formación aragonesista lamenta que el plan normativo anunciado por el Gobierno de Aragón quedó prácticamente en "papel mojado". Así, iniciativas clave como la ley de vivienda o el estatuto de la mujer rural "nunca llegaron a debatirse, mientras Aragón sigue sin presupuestos para 2025 y sin certezas para 2026", recuerda la secretaria general de CHA.

"Un PowerPoint no sustituye a unos presupuestos ni a una política seria", afirma Lasobras, que también critica las "contradicciones" del PP en su relación con Vox y el "uso interesado" de argumentos de legalidad para aprobar unas cuentas: "Lo que era ilegal en Aragón resultaba perfectamente válido en otros lugares gobernadas por el PP; una incoherencia que retrata una forma de gobernar de la derecha oportunista y sin principios", reprocha Lasobras.

Frente a este bloqueo institucional, CHA destaca que la sociedad aragonesa "sí ha hablado en las calles", reclamando una sanidad y una educación públicas dignas, así como respeto al territorio y al paisaje.

"La respuesta del Gobierno, en cambio, ha sido más privatizaciones, más macroproyectos y más anuncios vacíos, mientras se ignoran los crecientes datos de pobreza y desigualdad", lamenta Lasobras.

El adelanto electoral anunciado para el 8 de febrero de 2026 supone, para CHA, "la confirmación del fracaso del Ejecutivo", más aún cuando el propio Azcón negaba meses antes, y en sede parlamentaria, esa posibilidad.

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL

A estos "despropósitos", CHA suma recientemente la reacción política a la resolución de la Junta Electoral que concluye que el PP de Aragón infringió la LOREG con anuncios institucionales en plena precampaña: "Confundir gestión con propaganda y reaccionar políticamente con una dosis elevada de soberbia y prepotencia ante un fallo legal, en lugar de reconocer el error, es una grave falta de respeto a las más elementales reglas democráticas", añade Lasobras.

"Este ha sido el verdadero balance político de 2025: bloqueo, incumplimientos y menosprecio institucional", concluye Isabel Lasobras.

Finalmente, indica: "Las próximas elecciones deben ser la oportunidad para poner fin a esta política nefasta del PP y abrir un tiempo nuevo en Aragón, con diálogo, justicia social y un proyecto de país que piense realmente en la gente y en el territorio".