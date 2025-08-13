Le Concert de L'Hostel Dieu lleva a Bach al 'beatbox' en el Festival Camino de Santiago, en Hecho (Huesca)

Archivo - Le Concert de l'Hostel Dieu. - FLORENT DE GAUDEMAR/FESTIVAL CAMINO DE SANTIAGO

VALLE DE HECHO (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

La música del compositor alemán Johann Sebastian Bach protagonizará de nuevo el Festival Internacional en el Camino de Santiago, que repite este jueves, 14 de agosto, a las 21.00 horas, en la iglesia parroquial de Hecho, con el espectáculo 'Bach on the beat', de la mano del grupo francés Le Concert de L'Hostel Dieu, en el que Tiko y el beatbox humano dialogan con el violín, el violonchelo y el clave.

El proyecto 'Bach on the beat' sigue al europeo Babel Bach y está inspirado en el espíritu de las obras instrumentales del célebre compositor germano para violonchelo y clavecín, ofreciendo un enfoque decididamente contemporáneo a la expresión musical barroca.

Combinando el universo sonoro de Tiko y la interpretación de instrumentos barrocos, el cuarteto de artistas ofrece una reinterpretación atemporal y poética de la música instrumental del maestro.

Así, 'Bach on the beat' cuestiona la relación entre la interpretación históricamente informada y la creación contemporánea. Detrás de este desafío se esconce un oxímoron acompañado de la pregunta de si es posible "una nueva vieja música" o de que la música barroca encuentre una vía de escucha entre un público más joven y diverso, recordando que el propio Bach sólo tocaba música contemporánea y que su enfoque creativo respondía a las aspiraciones de su tiempo.

LE CONCERT DE L'HOSTEL DIEU

Le Concert de L'Hostel Dieu es una orquesta creada en Lyon en 1992 por Franck-Emmanuel Comte y que dedica la mayor parte de su actividad al repertorio barroco.

La orquesta, que toca exclusivamente instrumentos de época, ofrece entre 70 y 90 conciertos cada año en Francia y en otros países, en colaboración con solistas, directores y coreógrafos de renombre internacional.

Desde su creación, ha sido un actor importante en la escena barroca francesa por su interpretación sensible y dinámica del repertorio vocal e instrumental del siglo XVIII, privilegiando sistemáticamente un enfoque histórico y filológico.

Instalada en Lyon, Le Concert de L'Hostel Dieu, defiende especialmente la originalidad y especificidad de los manuscritos barrocos conservados en las bibliotecas de la región de Auvernia-Ródano-Alpes y realiza así diversas restituciones, ediciones y grabaciones de obras inéditas, enriquecidas por los vínculos privilegiados que esta ciudad francesa mantenía con Italia.

Al mismo tiempo, Le Concert de L'Hostel Dieu crea numerosos proyectos mixtos e interdisciplinares que sitúan al conjunto lionés como una de las orquestas más innovadoras y creativas de Francia.