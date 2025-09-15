Lécera acogerá en octubre la II edición de la Feria de Producto Ecológico y de Proximidad

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Lécera acogerá, los próximos 24 y 25 de octubre, la segunda edición de la Feria del Producto Ecológico y de Proximidad de la Comarca del Campo de Belchite (Proxeco), que coincidirá este año con la celebración del Día Internacional del Cambio Climático.

Las jornadas, organizadas por la Comarca Campo de Belchite con el apoyo del Ayuntamiento de Lécera, se celebrarán en el polideportivo municipal del pueblo y acogerán a más de una veintena de productores locales y ecológicos, además de talleres, charlas, actividades dinámicas y un concierto que cerrará el evento, ha informado el Gobierno de Aragón.

En la presentación ha participado la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, quien ha destacado la importancia de las ferias para el territorio "que no paran de crecer ya que el año pasado el calendario ferial creció en 15 eventos y en 2025, de momento son cinco más".

Para Herrarte, estas cifras demuestran el creciente impacto económico de las ferias "que realizan una labor fundamental en la promoción turística y cultural de la zona, al tiempo que generan espacios de intercambio entre productores y empresarios".

En la primera edición de Proxeco, estuvieron más de 3.500 visitantes, con el objetivo de "apoyar el comercio de proximidad y las buenas prácticas de los emprendedores del medio rural, que elaboran y ofrecen productos de una calidad diferenciada y con un claro compromiso medioambiental", ha indicado el presidente de la Comarca, Carmelo Pérez.

En la feria estará muy presente el sentir de los vecinos del Campo de Belchite, una de las principales zonas de Aragón en agroalimentación ecológica. No en vano, Lécera posee la mayor extensión de cereal ecológico de la Comunidad Autónoma.

"Con esta cita se renueva la proyección del territorio como referente del cultivo ecológico, que ya representa más de 112.000 hectáreas y 1.700 productores en todo Aragón, y fomentamos su conocimiento y su consumo entre los habitantes dentro y fuera de la Comarca", ha añadido.

ESPACIO PARA LA INNOVACIÓN Y TALLERES

El Pabellón de Lécera alojará más de 600 metros cuadrados de exposición donde se ubicarán los stands de los productores ecológicos y de proximidad. Además de alimentación, también habrá espacio para otras áreas como la limpieza, la moda y la energía sostenibles.

De forma paralela, se realizarán otras actividades, como talleres culinarios de utilidad práctica, catas con productos de la zona y charlas dinámicas en el denominado 'Espacio de la innovación'.

El meteorólogo de Aragón TV David Fernández ofrecerá una ponencia centrada en el Día Internacional del Cambio Climático, que se celebra precisamente el 24 de octubre.

Las puertas del recinto se abrirán a las 17.00 horas del viernes, 24 de octubre, con la inauguración institucional, y cerrarán el sábado a las 20.00 horas. Tras esto, a las 21.00 horas, el público podrá disfrutar del concierto del grupo zaragozano The Cucumbers.

Los productores que quieran participar en la feria pueden inscribirse hasta el 26 de septiembre a través del formulario disponible en la página web de la feria --'https://proxeco.es/quieres-exponer/'--. Para más información, los interesados también pueden contactar por correo en 'info@proxeco.es'.