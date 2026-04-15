Leciñena (Zaragoza) reunirá este sábado a 400 danzantes de 11 de las localidades que conservan su dance en Los Monegros

Presentación del V Encuentro del Dance de Monegros. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Leciñena acogerá este sábado, 18 de abril, la quinta edición del Encuentro de Dance de Monegros, que se celebrará por primera vez en la provincia de Zaragoza, que reunirá a alrededor de 400 danzantes de 11 de las 31 localidades monegrinas en las que los dances todavía perduran.

En concreto, se darán cita en Leciñena, además de los danzantes locales, representantes de los municipios zaragozanos de La Almolda y Bujaraloz y de los oscenses de Castejón, Lanaja, Pallaruelo de Monegros, Robres, Sariñena, Sena y Valfarta.

"Podemos decir que la provincia de Zaragoza es una provincia rica en dances", ha afirmado en rueda de prensa la diputada delegada de Turismo de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Cristina Palacín, aunque "lamentablemente" muchos de ellos han desaparecido y sólo se conservan 60 de los 110 consignados, cada uno con "su personalidad propia".

Palacín ha destacado el "significativo" peso que tienen los dances en la Comarca de Los Monegros donde cada vez que se representan "es una fiesta" y donde tienen "un enorme potencial turístico" por su interés desde el punto de vista etnográfico, ya que relatan cómo vivían las gentes en el territorio, por su carácter de patrimonio cultural inmaterial, por su singularidad --cada municipio con variantes propias-- y por su carácter de red territorial, además de por su conexión con el propio pasaje cultural.

"Pocas prácticas culturales en el siglo XXI se mantienen prácticamente intactas", ha asegurado, añadiendo que lo único que se actualiza el año en curso con las llamadas "glosas", que incluyen críticas o anécdotas singulares del propio pueblo.

El alcalde de Leciñena, Andrés Picazo, ha expresado que están "encantados" de acoger este "acto único", que seguramente será "el más grande de toda la legislatura" en la localidad, ya que reunirá a unos 400 danzantes, más de 200 asistentes y un total de 1.500 personas, con el objetivo de ensalzar y reivindicar el dance como patrimonio cultural.

El evento comenzará a las 10.30 horas con un pasacalles de hora y media por las principales calles de Leciñena, como previa a la interpretación de los 11 dances, prevista para las 12.00 horas en la reformada plaza de la Autonomía, con una duración aproximada de dos horas. La jornada finalizará con una comida popular y, durante el día, estará disponible también la muestra itinerante 'La Cardelina', en la Casa de Exposiciones Matías Calvo.

"TAN ANTIGUOS COMO EL ORIGEN DE LOS TIEMPOS"

El presidente de la Coordinadora de los Dances de los Monegros, Salvador Trallero, ha recordado que, hace unos meses, llegó la declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial por el Gobierno de Aragón, un reconocimiento que "hay que aprovechar para seguir impulsando los propios dances".

"Los Dances de Monegros es el elemento más importante que tenemos en la Comarca en cuanto a nuestra cultura, nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro folclore y nuestra identidad también", ha subrayado, aseverando que estos dances "son tan antiguos como el origen de los tiempos", con lo que tienen "la obligación de preservarlo y de difundirlo", motivo por el que nace esta coordinadora.

Pese a la despoblación, Trallero ha destacado la repercusión positiva de este trabajo de recuperación, poniendo como ejemplo pequeños pueblos como Valfarta o Pallaruelo --de 50 y 100 habitantes, respectivamente--, que han recibido en los últimos años nuevos cuadros de jóvenes danzantes, con los que cada año sacan un total de 32 danzantes en el día de su patrón.

De los 11 dances que se reunirán este fin de semana en Leciñena, ha señalado que parte de ellos conservan el Diálogo de Moros y Cristianos --una especie de "pugna entre el bien y el mal"--, la pastorada, el diálogo entre el mayoral y el rabadán o los dichos en los que versifican acontecimientos sucedidos a lo largo del año "de manera socarrona" y que es uno de los momentos más esperados cada año.

De cara al futuro, ha avanzado que tienen en marcha el proyecto 'Monegros-Tierra de Dance', que van a empezar a desarrollar con la creación de una ruta del dance en esta Comarca a medio camino entre las provincias de Huesca y Zaragoza.

PARTICULARIDADES DE CADA DANCE

Entre las peculiaridades de cada dance, el presidente de la Coordinadora ha puntualizado que, por ejemplo, las vestimentas son "completamente diferentes". Así, mientras algunas de ellas guardan más relación con el traje tradicional de labrador aragonés --Paralluelo, Sariñena, Sena o Valfarta--, otras han ido evolucionando, como es el caso de La Almolda, que ha incorporado un mantón cruzado para las mujeres, o Leciñena, cuya indumentaria, rediseñada entre los años 70 y 80, incluye un calzón "azul fosforito fuerte", una camisola "rosa fosforito" y una boina azul inclinada.

En cuanto a la música, en muchos de estos pueblos sigue destacando la tradicional gaita de boto aragonesa, otros como Leciñena incorporan a la dulzaina y, por ejemplo, en Tardienta bailan al son de una banda.

La diputada delegada de Turismo de la DPZ ha agregado que, en el caso de los dances monegrinos, sus raíces son "más sobrias" que en otras tradiciones similares en la ribera del Ebro o el Campo de Borja, y que están más vinculados a lo religioso, donde si algo sobresale es "el respeto y el silencio" y el dance queda "elevado a algo simbólico".