Ledesma (PP) critica el "no por el no" de Alegría a negociar los presupuestos "porque prefiere a Sánchez"

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha criticado el "no por el no" de Pilar Alegría a entablar cualquier diálogo con el PP de cara una posible negociación de los presupuestos de Aragón "porque Alegría elige a Pedro Sánchez por encima de los aragoneses, que para eso la pusieron en el cargo".

Ledesma ha comparecido en la sala de prensa de las Cortes para responder a la ministra y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, que este viernes a preguntas de los medios de comunicación sobre la posibilidad de sentarse a negociar con Azcón los presupuestos de la Comunidad ha respondido con un "no, evidentemente".

"Antes incluso de conocer el proyecto de presupuestos, antes de recibir una sola llamada, Alegría ya ha dicho que se niega a cualquier diálogo o a cualquier reunión en beneficio de los aragoneses", ha reprochado.

El portavoz de los populares en el Parlamento autonómico considera esta actitud de la socialista responde a su "desconocimiento absoluto" de Aragón y a que viene "a hacer turismo político de fin de semana y a colonizar al Partido Socialista y someterlo al servicio de Pedro Sánchez y el sanchismo".

Para el diputado, la negativa de Alegría es "un no permanente a los aragoneses, a beneficiar y hacer progresar y sacar adelante a Aragón". En ese sentido, ha relacionado la posibilidad de contar con unas nuevas cuentas públicas con el aumento de las partidas destinadas a servicios públicos como la sanidad, la educación o las carreteras.

"No nos sorprende, pero no deja de ser algo que duele esa negación permanente, ese no permanente a Aragón", ha lamentado el portavoz del PP en las Cortes, que ha repasado otros posicionamientos del Ejecutivo central en cuestiones como las bonificaciones de los costes laborales en zonas especialmente despobladas como Teruel, las ayudas convocadas para grandes eventos deportivos o las conexiones ferroviarias.

Ledesma las ha resumido como "el no a las ayudas a Teruel, el no a Motorland cuando a cambio se le da a Montmeló una subvención que ni siquiera ofrece a Aragón y al circuito de Motorland; no al cercanías entre Huesca y Zaragoza y no a conectar el territorio porque el Ministerio ha suprimido 151 paradas en nuestros pueblos en las líneas nacionales y Alegría ha dicho que está de acuerdo". A ello ha añadido "el no, incluso, a financiar la dependencia al 50%, cuando sí la financian a Cataluña y al País Vasco".