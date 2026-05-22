Ledesma (PP) denuncia "el boicot" del Gobierno de España a la sanidad pública al no negociar el Estatuto Marco

El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma. - PP.

ZARAGOZA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario popular de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha denunciado este viernes en rueda de prensa "el boicot del Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, a la sanidad pública", al considerar que "su negativa a negociar el Estatuto Marco con los médicos está provocando el conflicto actual y sus consecuencias asistenciales".

Esta situación "está teniendo un impacto directo" en los ciudadanos, con más de 4.000 operaciones suspendidas y más de 70.000 consultas aplazadas desde el inicio de la huelga, así como centenares de intervenciones canceladas en los últimos días. "Este es hoy el principal problema de la sanidad pública: un conflicto provocado por el Ministerio, que se niega a sentarse a negociar con los profesionales", ha señalado Ledesma.

En este sentido, ha acusado al Partido Socialista de intentar "dibujar una sanidad en crisis" mientras ignora que *"el origen de los problemas actuales está en ese bloqueo". "Provocan la huelga y después se quejan del aumento de las listas de espera. Es una actitud irresponsable y cínica", ha afirmado.

Además, ha criticado su silencio ante las reivindicaciones. "¿Dónde está el PSOE ante la huelga? No vemos a ningún socialista al frente de las concentraciones ni apoyando a los profesionales. No vamos a ver a Pilar Alegría con pancartas al frente de las manifestaciones. Se limitan a criticar las consecuencias de un problema que ellos mismos han generado", ha indicado.

"Desde Madrid", ha continuado Ledesma, "agitan el árbol para recoger las nueces en las comunidades autónomas, intentando capitalizar el malestar generado".

GESTIÓN FRENTE A RUIDO Y CONFRONTACIÓN

El portavoz popular ha contrapuesto esta situación con la gestión del Gobierno de Aragón, destacando que desde 2023 se ha impulsado un plan de dinamización quirúrgica que permitió reducir las listas de espera en más de 2.000 pacientes, un 27,5%, hasta el inicio de las huelgas. "Se estaban dando resultados, pero se han puesto en riesgo por esta estrategia de confrontación", ha lamentado.

Además del conflicto actual, ha resaltado como segundo gran reto la falta estructural de médicos, recordando que durante los años de gobierno socialista no se incrementaron las plazas formativas. Frente a ello, ha enfatizado que el Ejecutivo aragonés ha duplicado el número de estudiantes de Medicina y ampliado la oferta formativa en distintas provincias.

El Gobierno de Aragón apuesta por los profesionales y por la sanidad pública frente a quienes intentan deteriorarla, con medidas reales "como el aumento del presupuesto sanitario, la implantación de la jornada de 35 horas, el desbloqueo de la carrera profesional o la estabilización de empleo sanitario", ha subrayado.

"El Partido Popular va a seguir trabajando para mejorar la sanidad pública aragonesa con hechos y con gestión, frente al ruido y el conflicto", ha concluido.