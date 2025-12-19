Ledesma (PP) dice que Alegría (PSOE) "llega tarde a hacer promesas" y que "no ha hecho nada" por Aragón como ministra

Archivo - El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, en rueda de prensa. - PP CORTES DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP Aragón, Fernando Ledesma, ha afirmado este viernes que la secretaria general del PSOE autonómico, Pilar Alegría, "llega tarde a hacer promesas" y que "no ha hecho nada" por la Comunidad Autónoma durante sus cuatro años de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En rueda de prensa, Ledesma ha respondido a Alegría, quien esta mañana ha visitado Samper de Calanda (Teruel), donde ha reivindicado los servicios públicos en el medio rural. "Se ha vuelto a poner en evidencia al reconocer que desconoce Aragón", ha dicho Ledesma.

Además, ha continuado el portavoz del PP, Alegría "ha dejado claro que no ha hecho nada como ministra para defender Aragón" y que se ha limitado a "defender al Gobierno de Pedro Sánchez, que está hasta el cuello de corrupción" y está intentando "tapar sin ningún éxito los acosos sexuales".

Para Ledesma, "la exministra ha hecho cero aportaciones" a la educación en Aragón señalando que el sindicato CSIF asegura que "ni siquiera se ha intentado" que esa sea "la legislatura del profesorado", mientras que CCOO ha dicho que "la ministra no ha cumplido buen parte de las cuestiones que había prometido, empezando por el estatuto docente" y UGT "hablaba en términos parecidos".

"Frente a esta desidia tenemos al Gobierno de Aragón, liderado por el PP y Jorge Azcón, que ha trabajado con más presupuesto y ha mejorado la gestión en educación respecto a cómo la habían dejado los socialistas", con un presupuesto en 2025 de 1.300 millones de euros para este área.

"Tenemos más profesionales que nunca y mejor pagados que nunca, el Gobierno de Aragón ha aumentado las plazas de auxiliares, con 440 más en educación especial", ha continuado Ledesma, quien ha mencionado el acuerdo con los sindicatos mayoritarios para mejorar los sueldos docentes un 7% y pagar las tutorías, impulsando también la reducción de las horas de docencia, actualmente 18 semanales, 23 en Primaria.

Ledesma ha concluido afirmando que el Gobierno de Pedro Sánchez "llega tarde con su anteproyecto de ley para reducir la carga lectiva y las ratios por aula" y no tiene la posibilidad de sacarlo adelante porque no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados.