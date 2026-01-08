Ledesma (PP) pregunta "dónde está Alegría" y critica que el PSOE defienda "la financiación privilegiada" de Cataluña

El portavoz del PP Aragón, Fernando Ledesma. - PP.

ZARAGOZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP Aragón, Fernando Ledesma, ha criticado este jueves que el PSOE regional defienda "la financiación privilegiada" para Cataluña y ha preguntado "dónde está Pilar Alegría", la secretaria general de los socialistas aragoneses.

En rueda de prensa, Ledesma ha afirmado que este miércoles Alegría "decía que iba a defender la financiación autonómica para Aragón con uñas y dientes y en la primera oportunidad que ha tenido se ha parapetado detrás de su portavoz parlamentario, ha dejado que sea el señor Fernando Sabés el que salga y ella ¿dónde está?". Ha preguntado si Alegría "se va a esconder toda la campaña detrás de su portavoz parlamentario".

Por otra parte, ha indicado que la financiación de Cataluña acordada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, supone 5.000 millones de euros más para Cataluña y la aplicación del principio de ordinalidad, "que ataca el principio de solidaridad".

"Lo más llamativo es que lo ha presentado el señor Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Cataluña", ha continuado Ledesma, quien ha concluido afirmando que "a este paso se le va a hacer muy largo a la señora Pilar Alegría su paso por esta comunidad autónoma".