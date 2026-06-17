Ledesma (PP) recuerda al PSOE que el decreto de plazas de difícil cobertura "ha mejorado la sanidad"

El portavoz de Sanidad del PP Aragón, Fernando Ledesma. - PP.

ZARAGOZA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha defendido este miércoles, en rueda de prensa, que el decreto de plazas de difícil cobertura "ha mejorado la sanidad, ha supuesto un avance", mencionando el caso de la provincia de Teruel y emplazando a "seguir mejorando", tras lo que ha criticado al PSOE porque "es incapaz de aportar nada para mejorar la sanidad aragonesa".

Ledesma ha indicado que en la primera convocatoria se cubrieron el 100 por cien de las plazas ofertadas en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, incorporando especialidades como cirugía general, traumatología, medicina intensiva, oncología o urología.

"En segunda convocatoria se han cubierto el 94 por ciento de las plazas de los hospitales periféricos --121 de las 129-- y seguimos trabajando para cubrir las plazas que faltan".

El diputado del PP ha afirmado que "es evidente que faltan médicos especialistas" y por eso ha instado una vez más al Gobierno de España a ampliar las plazas MIR.

"El gobierno de Sánchez no ha hecho nada para paliar la falta de médicos, que sufrimos el conjunto de las comunidades. Tampoco está haciendo nada para frenar el Estatuto Marco impuesto por la ministra de Sanidad que ha provocado una huelga que genera afecciones importantes a la sanidad aragonesa, con suspensión de operaciones, de pruebas".

"De eso el PSOE de Aragón no dice nada. Se quejan de las listas de espera, que aumentan por esa huelga a pesar de que las habíamos reducido un 27 por ciento. El PSOE destrozó la sanidad en Aragón y ahora busca sacar rédito de los problemas que crea su gobierno", ha denunciado.

El portavoz de Sanidad del PP ha expresado que la situación ha mejorado y ha recordado que en 2021, con gobierno del PSOE, solo se cubrieron un tercio de las plazas.

"El PSOE no hizo nada en 8 años y eso tiene consecuencias. Ahora pretender dar lecciones, los mismos que despidieron a más de 2.600 profesionales al salir de la pandemia o que redujeron el presupuesto de sanidad en 100 millones de euros", ha continuado Ledesma, enfatizando que "el Gobierno de Jorge Azcón incrementó el presupuesto un 10 por ciento y va a seguir incrementándolo" y que también ha aumentado las plazas para estudiar Medicina, "de 180 cuando gobernaba el PSOE a más de 400 en el próximo curso, y decenas de esas plazas serán en la nueva Facultad de Teruel".

En este sentido, ha dejado claro que el problema de la falta de profesionales "no está resuelto, ahora bien, la situación está mejorando, con el decreto y con muchas decisiones que se están tomando en ese sentido, y en esa línea vamos a seguir trabajando".