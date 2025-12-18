Ledesma (PP) responde a Alegría que el Gobierno de España debe a Aragón 450 millones por la ley de la dependencia

El portavoz del PP Aragón, Fernando Ledesma. - PP.

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP Aragón, Fernando Ledesma, ha afirmado este jueves que el Gobierno de España debe a Aragón 450 millones de euros por la ley de atención a la dependencia, respondiendo así a la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, quien ha visitado una residencia de mayores en Aínsa (Huesca) y ha pedido ampliar el número de plazas públicas.

"Lástima que sus cuatro años de ministra no nos hayan servido a los aragoneses para que el Gobierno de España se implicase con las necesidades de los aragoneses. Hoy la señora Alegría ha visitado una residencia de mayores y parece que hoy, hoy, se ha dado cuenta de las necesidades de nuestros mayores".

"Tarde, muy tarde. Si Pilar Alegría se preocupase de verdad por los mayores aragoneses hubiera exigido que su Gobierno, hubiera pagado a los aragoneses el 50 por ciento de la dependencia. Algo a lo que está obligado por Ley y que solo paga a vascos y catalanes, ¿por qué?", ha afirmado Ledesma.

"Pero ni los mayores ni los dependientes aragoneses le han preocupado hasta ahora a la señora Alegría, que solo se preocupaba de garantizarse el voto de los independentistas para permanecer en el sillón de la Moncloa". "Cuando debía hacer, cuando podía hacer, no hizo nada por los aragoneses y por eso hoy no contamos con ese dinero que debe poner el Gobierno de España".

AVANCES FIRMES

El portavoz del PP ha recordado también a Pilar Alegría que ha sido un Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Jorge Azcón, el que en solo dos años ha incrementado en 300 las plazas de residencia para nuestros mayores. 300 plazas más que cuando gobernó su partido, el PSOE.

Pero no solo eso, hoy el precio por plaza concertada que paga el Gobierno de Aragón es un 24 por ciento más que el que pagaba el PSOE. "Hemos pasado de los 65 euros que pagaba el Gobierno socialista a los 75 euros al día que se paga ahora. El PSOE, ese partido de los derechos de pancarta, ahogó a las entidades sociales cuando más apoyo necesitaban, tras la pandemia y con una escalada inflacionista sin precedentes, el PSOE se negó a revalorizar el precio plaza por residencia", ha dicho Ledesma.

"Nosotros solo podemos alegrarnos de que Pilar Alegría ahora, detecte y conozca los problemas de los aragoneses. Lo que pasa es que huele raro, huele a necesidad electoral a intento de usar a nuestros mayores ahora que anda buscando votos. Sus hechos la delatan. Alegría es la ministra que dijo 'no' a financiar el 50 por ciento de la dependencia a los aragoneses".

"Alegría es la ministra que dijo 'no' a una financiación justa para Aragón, esa con la que se pagan los servicios sociales, las residencias, porque prefería una financiación privilegiada para Cataluña. Esto en dos días de precampaña, como siga así estamos a horas de que se refiera a sus ex compañeros del Consejo de Ministros como 'ese Gobierno del que usted me habla'", ha concluido Fernando Ledesma.