El legado íbero original de La Moratella vuelve a Ráfales con una exposición del Museo de Teruel

Acto de presentación de la exposición dedicada al poblado ibérico de La Moratella que acoge Ráfales. - DPT

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La colaboración entre el Museo de Teruel y el Ayuntamiento de Ráfales ha hecho posible la creación de un espacio expositivo dedicado al poblado ibérico de La Moratella en esta localidad de la comarca del Matarraña.

Desde este verano es posible conocer de cerca la historia de este asentamiento y su relevancia histórica en la zona con la visita al espacio que muestra algunos de los materiales recuperados en excavaciones arqueológicas no reguladas en los años 70 y 80, piezas que fueron entregadas al Museo de las Terras de l'Ebre de Amposta y posteriormente cedidas en comodato al Museo de Teruel.

La vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel y diputada delegada del Museo, Beatriz Martín, el alcalde de la localidad, José Ramón Arrufat, el concejal de cultura, Cristian Berge, y la directora del Museo de Teruel, Beatriz Ezquerra, han participado en el acto de inauguración.

Beatriz Martín ha puesto en valor la colaboración interinstitucional para poder llevar a cabo proyectos que lleguen al territorio.

Por su parte, José Ramón Arrufat ha agradecido a alcaldes y secretarios anteriores, los que han hecho posible esto. El ayuntamiento ha acondicionado la sala con aire acondicionado, seguridad, y se encarga de su apertura. "Es un orgullo tener las piezas originales en el pueblo, así como un recurso turístico más", ha subrayado.

La exposición que se ha inaugurado este viernes contiene algunas de las piezas originales encontradas en el poblado ibérico de La Moratella catalogadas en un periodo amplio que abarca desde el siglo V a. C. hasta el I a. C.

Las visitas se podrán realizar los fines de semana en horario de 11 a 13 horas o de 17 a 19 horas en un plazo amplio, dado que la muestra se plantea de forma permanente mientras el Museo de Teruel continúe ostentando la cesión de las piezas en depósito, firmada por 5 años con posibilidad de otros 5 de prórroga.

El Museo de Teruel suma una nueva acción descentralizadora El Museo de las Terras de l'Ebre y el Museo de Teruel formalizaron en diciembre de 2022 un acuerdo para la cesión en comodato de un conjunto arqueológico de 399 piezas proveniente de dos yacimientos turolenses, en Fuentespalda y Ráfales.

De ellas, 301 piezas pertenecen a la época ibérica en el entorno de la actual población de Ráfales. La cultura ibérica es una de las más importantes en el desarrollo histórico de la provincia turolense y a través del conjunto de yacimientos arqueológicos que existen se puede realizar un reflejo fiel de las características de esta etapa.

Con esta propuesta, el Museo de Teruel continúa realizando acciones de descentralización, siendo ésta uno de los objetivos que se marcaba y ha recordado en la inauguración la diputada delegada del mismo y vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel, Beatriz Martín.

Como ha indicado, en abril de 2025 se formalizó la cesión de la colección de la 'Fundación Germán López y Marián Sanz. Arte español contemporáneo de los ochenta' al Museo, así como el edificio que actualmente constituye la sede actual de la misma en la localidad de Cretas, cuya gestión y apertura asumió el Museo provincial desde entonces.