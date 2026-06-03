Libros (Teruel) prepara ya su VI Festival Literario con Antonio Muñoz Molina y Julián Quirós como invitados destacados

El municipio de Libros volverá a convertirse en epicentro de la cultura y la literatura rural con la celebración del VI Festival Literario de Libros – Libri Mi Pueblo Lee, que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio. - COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL

LIBROS (TERUEL), 3 (EUROPA PRESS)

Libros volverá a convertirse este fin de semana en uno de los grandes focos culturales de la provincia de Teruel con la celebración del VI Festival Literario de Libros-Libri Mi Pueblo Lee, una iniciativa que reunirá durante los días 6 y 7 de junio a escritores, lectores, vecinos y visitantes en torno a la literatura y la cultura en el medio rural.

El certamen, organizado por la asociación Mi Pueblo Lee y el Ayuntamiento de Libros, cuenta un año más con el respaldo de la Comarca Comunidad de Teruel y de diversas instituciones y entidades comprometidas con la promoción cultural en los pequeños municipios. La cita se ha consolidado en apenas seis años como uno de los festivales literarios más singulares del territorio nacional.

La programación de esta edición tendrá como principales protagonistas al escritor y académico de la Real Academia Española Antonio Muñoz Molina y al periodista, escritor y director del diario ABC, Julián Quirós. Ambos participarán en encuentros con el público, entrevistas y sesiones de firmas de ejemplares, además de incorporarse al recorrido literario que el municipio ha ido construyendo a través de placas dedicadas a los autores que han pasado por el festival.

EJEMPLO DE DINAMIZACIÓN RURAL

El presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, José Herrero, ha destacado el valor de este tipo de iniciativas para dinamizar los pueblos y reforzar su identidad. Según ha señalado, Libros se ha convertido en un ejemplo de cómo la cultura puede generar actividad económica, atraer visitantes y fortalecer el arraigo de la población al territorio.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Raúl Arana, ha puesto de relieve la evolución experimentada por el festival desde su nacimiento y ha asegurado que la literatura ha demostrado tener un enorme potencial para transformar los municipios rurales y proyectarlos más allá de sus fronteras.

La programación arrancará el sábado con la apertura de las casetas de librerías participantes y la celebración de un cluedo literario pensado para todos los públicos. Durante la tarde tendrá lugar el descubrimiento de la placa dedicada a Julián Quirós, seguido de una entrevista y una sesión de firmas. Posteriormente será el turno de Antonio Muñoz Molina, que también descubrirá su placa conmemorativa y mantendrá un encuentro abierto con los asistentes.

El domingo estará especialmente orientado a la participación familiar. Los más pequeños podrán disfrutar de actividades como el taller-podcast organizado por Menudo Castillo, mientras que los adultos tendrán la oportunidad de participar en un taller creativo de totebags literarias. La jornada incluirá además un vermú literario y concluirá con el espectáculo familiar 'Juerga', de los Titiriteros de Binéfar.

SEIS EDICIONES CRECIENDO

Desde su primera edición, celebrada en 2021, el festival ha reunido a destacadas figuras de la literatura, el periodismo y la cultura española. Por sus actividades han pasado nombres como Javier Sierra, Sonsoles Ónega, Elvira Lindo, Alejandro Palomas, Vicente Vallés, Cristina Fallarás, Marwán o El Gran Wyoming, entre otros.

Más allá del propio festival, la localidad mantiene una apuesta decidida por la cultura como herramienta de desarrollo rural. Entre las iniciativas impulsadas destaca la campaña #librosaLibros, gracias a la cual se han recibido más de 60.000 ejemplares donados desde distintos puntos del país, así como el futuro proyecto de la Biblioteca-Hotel de Libros, concebido como un espacio de referencia para la lectura, la creación y la actividad cultural.

Los organizadores y representantes institucionales coinciden en señalar que el Festival Literario de Libros se ha convertido en un ejemplo de colaboración entre administraciones, asociaciones y ciudadanía, demostrando que la cultura puede actuar como motor de desarrollo, cohesión social y promoción de los municipios rurales.