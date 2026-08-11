Licitado el suministro de luminarias del polígono Paúles de Monzón

Monzón consigue una subvención para mejorar el Polígono Paúles - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Monzón ha sacado a licitación el contrato de suministro e instalación de luminarias del polígono Paúles por un montante de 120.000euro y un plazo de ejecución de 45 días. El proyecto cuenta con una subvención del 50% de la DGA para actuaciones de mejora y modernización de áreas industriales durante este año. Los interesados pueden presentar ofertas hasta el día 24 de agosto.

Los objetivos de esta reforma es mejorar y renovar la instalación del alumbrado público, reponiendo los puntos de luz que han desaparecido por accidentes y roturas, y el ahorro energético será del 65 al 70%.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, ha destacado que "estamos muy orgullosos de conseguir esta subvención para mejorar la iluminación de todo el polígono Paules, de un área industrial esencial para nuestra ciudad. Junto a esta inversión, se suma la nueva variante que se está ejecutando (entre carretera Fonz y carretera Almunia) para facilitar el tránsito de vehículos y, además, para este próximo año 2027, tenemos la inversión de Redeia de 14 millones de euros en la ampliación de la subestación Cinca 220 kV, que dará más seguridad a todo el entorno de Monzón y garantizará el suministro eléctrico de las empresas actuales y futuras que quieran implantarse en nuestra ciudad".

El Polígono industrial Paules de Monzón se encuentra en funcionamiento desde los primeros años de la década de los 80, así que la instalación tiene más de 45 años. A lo largo de este tiempo se han realizado pequeñas mejoras y cambio de luminarias, actualmente son de VSAP (Vapor de Sodio Alta presión), todas ellas entre 250 y 150 W.

Con esta actuación se pretende mejorar, en la medida de lo posible, esta instalación, siendo la mejor opción la realización de unas nuevas instalaciones, cambiando toda la canalización y su correspondiente cableado, el cambio de luminarias a sistema leds, el cambio de los nueve cuadros de control y mando, así como el cambio y colocación de los báculos que están golpeados y todos aquellos que faltan.