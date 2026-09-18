La lista de espera quirúrgica en Aragón cierra agosto con 9.349 pacientes y lo achacan a la huelga y al verano

Gráfico con la evolución de la lista de espera quirúrgica (agosto 2026). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica de más de seis meses en Aragón ha finalizado en agosto con 9.349 pacientes en espera, 1.232 pacientes más que en el mes anterior, algo que en el Departamento de Sanidad achacan a la huelga de médicos contra el nuevo Estatuto Marco y al descenso de la actividad durante el verano.

La huelga ha implicado la suspensión de más de 4.900 intervenciones quirúrgicas, según el Gobierno de Aragón.

La lista de larga duración de agosto respecto a julio en el periodo 2020-2025 es de 1.334 pacientes, una cifra similar que la de este ejercicio.

Por provincias, en Zaragoza hay 8.301 usuarios pendientes de operar desde hace más de 180 días; en Teruel, 662 y en Huesca, 386. Respecto al mes anterior, el incremento más destacado es en Zaragoza con 1.067 pacientes. Huesca aumenta en 83 pacientes y la cifra en la provincia de Teruel asciende en 82 paciente respecto al mes anterior.

El Gobierno autonómico ha insistido en que el impacto de los paros nacionales está "lastrando la tendencia positiva que se había consolidado con el Plan de dinamización de actividad quirúrgica emprendido por el Departamento de Sanidad, que logró reducir la lista de espera de larga duración en casi un 27%, pasando de 7.526 a 5.540 pacientes durante el año 2025 --disminución de 1.986 pacientes--".

Las semanas alternas de huelga han condicionado la organización de la actividad y generado un impacto acumulativo que se traduce en el incremento de las listas de espera observado en los últimos meses de 2026.

PRIORIDAD A CASOS MÁS GRAVES

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha priorizado aquellos procesos más graves y en los que la demora afecta más a la calidad de vida.

De todos los pacientes con demoras de más de 180 días, 3.170 aguardan procedimientos que no precisan ingreso hospitalario, lo que supone el casi un 34% del volumen total de la lista de espera de larga duración.

A pesar de los paros, este año 2026 más de 7 de cada 10 de las intervenciones se realizaron antes de los 180 días --73,7%--. Además, el Departamento de Sanidad ha organizado un plan de choque para minimizar el impacto de la obra del primer quirófano híbrido público de Aragón en el Hospital Universitario Miguel Servet --los trabajos que empezaron a finales de junio con una duración prevista de 5 meses, se mantienen operativos 30 de los 36 quirófanos del Hospital y se realizan intervenciones en colaboración con el Hospital General de la Defensa y el Hospital Nuestra Señora de Gracia--, además de otras mejoras en bloques quirúrgicos.

CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ESPAÑA

El Ejecutivo aragonés ha lamentado que el Gobierno de España haya decidido aprobar el proyecto del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario impulsado por el Ministerio de Sanidad sin consenso, pese al rechazo expresado durante meses por los profesionales y las organizaciones que los representan.

Todo ello a pesar de que las comunidades autónomas han manifestado su oposición en varios Consejos Interterritoriales de Sanidad y han exigido reiniciar su desarrollo mediante un proceso basado en el diálogo y en el consenso.

Por último, la Consejería de Sanidad ha criticado que las consecuencias de la huelga sigan repercutiendo en los pacientes aragoneses, retierando el agradecimiento por el compromiso de todos los profesionales del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) que hacen posible, día a día, mantener una elevada actividad quirúrgica en los diferentes hospitales públicos de la comunidad.