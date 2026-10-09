La lista de espera quirúrgica en Aragón cierra septiembre con 9.301 pacientes, primer descenso tras seis meses al alza

Archivo - La lista de espera quirúrgica cierra septiembre con el primer descenso tras seis meses al alza. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica en Aragón ha cerrado septiembre con 9.301 pacientes pendientes de intervención, 48 menos que el mes anterior, lo que supone, además, el primer cambio de tendencia tras seis meses consecutivos de incremento.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón sostienen que el aumento de las listas de espera quirúrgicas en los últimos meses han estado provocados por el impacto acumulado de la huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, que obligó a suspender más de 4.900 intervenciones.

Por provincias, el descenso se ha concentrado en Zaragoza, que ha cerrado el mes con 8.166 pacientes en esta situación, 135 menos que en agosto. En Teruel se han contabilizado 729 pacientes, 67 más que el mes anterior, y en Huesca, 406, con un aumento de 20. A pesar de los paros, este año 2026 más de siete de cada 10 de las intervenciones se realizaron antes de los 180 días --73,7%--.

El impacto de los paros nacionales lastró la tendencia positiva que se había consolidado con el Plan de dinamización de actividad quirúrgica emprendido por el Departamento de Sanidad, que logró reducir la lista de espera de larga duración en casi un 27%, pasando de 7.526 a 5.540 pacientes durante el año 2025 --disminución de 1.986 pacientes--.

La lista de espera llegó a su punto más bajo en julio de 2025, con 5.178 pacientes. A partir de marzo, el efecto acumulado de las jornadas de huelga invirtió esta evolución. De este modo, la demora quirúrgica de más de 180 días encadenó seis meses consecutivos de subida hasta alcanzar los 9.349 pacientes el pasado mes de agosto.

Las semanas alternas de huelga condicionaron la organización de la actividad y generaron un impacto acumulativo que el Departamento de Sanidad ha combatido priorizado aquellos procesos más graves y en los que la demora afecta más a la calidad de vida e implementando un plan de choque para minimizar el impacto de la obra del primer quirófano híbrido público de Aragón en el Hospital Universitario Miguel Servet y de la mejora en el bloque quirúrgico del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.