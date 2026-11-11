La lista de espera quirúrgica baja por segundo mes consecutivo y acaba octubre con 9.243 pacientes pendientes de cirugía

Archivo - Son 58 pacientes menos que en septiembre y 721 menos que en julio, cuando se alcanzó el máximo anual. Una cifra que rompe la tendencia al alza de la primera mitad del año. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica de Aragón ha cerrado el mes de octubre de 2026 con 9.243 pacientes en espera de una intervención, lo que supone 58 pacientes menos que en el de septiembre, cuando se registraron 9.301. Desciende por segundo mes consecutivo y rompe la tendencia al alza de la primera mitad del año.

Por provincias, el descenso se ha concentrado en Zaragoza, que ha cerrado el mes con 8.123 pacientes en esta situación, 43 menos que en septiembre. También en Huesca ha habido un descenso con 378 pacientes en lista de espera, 28 menos que el mes anterior. En Teruel se han contabilizado 742 pacientes, 13 más en este caso.A pesar de los paros, este año 2026 más de 7 de cada 10 de las intervenciones se realizaron antes de los 180 días (73,7%).

El Departamento de Sanidad continúa monitorizando de forma permanente la evolución de los indicadores de demora quirúrgica y mantiene las medidas orientadas a incrementar la capacidad resolutiva y reducir los tiempos de espera de los pacientes aragoneses.

El impacto de las huelgas nacionales interrumpió la senda de mejora lograda gracias al Plan de dinamización de la actividad quirúrgica puesto en marcha por el Departamento de Sanidad. Durante 2025, esta estrategia consiguió reducir en casi un 27% el número de pacientes que aguardaban más de 180 días para ser intervenidos, pasando de 7.526 a 5.540 pacientes, es decir, 1.986 menos.

La cifra alcanzó su mínimo en julio de 2025, con 5.178 pacientes en espera. No obstante, el efecto acumulado de los paros comenzó a apreciarse meses después y provocó un cambio de tendencia. Así, la lista de espera quirúrgica de más de seis meses registró seis incrementos mensuales consecutivos hasta situarse en 9.349 pacientes en agosto.

Para hacer frente a esta situación, el Departamento de Sanidad aplica medidas de priorización clínica orientadas a los procesos más graves y a aquellos con mayor repercusión sobre la calidad de vida de los pacientes.