Llegan a Zaragoza 20 menores refugiados procedentes de Canarias

Archivo - Varios migrantes con asilo pasean por las calles de Mora de Rubiales, a 4 de septiembre de 2024, en Mora de Rubielos, Teruel, Aragón (España) . - Javier Escriche - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital aragonesa ha recibido este domingo a 20 menores del sistema de protección internacional procedentes de Canarias, como parte del contingente que el Tribunal Supremo ordenó repartir por la península.

En concreto, se trata de adolescentes que están en torno a los 17 años --próximos a cumplir la mayoría de edad--, procedentes de Mali y Somalia fundamentalmente, que están "contentos" y que han llegado "con aspiraciones, como cualquier joven de esa edad", han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

De hecho, el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, les ha visitado e incluso le han transmitido algunas de esas aspiraciones, que pasan en un caso por su deseo de convertirse en médico, en otro por ser futbolista o en otro, por ser educador. "Son como nuestros hijos, pero con otro color de piel", ha expresado.

Beltrán ha hecho pública esta llegada este lunes en una entrevista en la cadena SER, donde ha explicado que estos solicitantes de asilo se van trasladando a territorio peninsular en pequeños grupos.

Sobre este grupo, ha subrayado que "vienen de la guerra", de países con importantes carencias en materia de Derechos Humanos, una "fuerte radicalización islamista" y, en definitiva, una vida "absolutamente penosa". Sin embargo, a pesar de recorrer miles de kilómetros y llegar a las costas canarias tras una peligrosa travesía en cayuco, han llegado "con una amplísima sonrisa de oreja a oreja".