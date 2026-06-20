Localizan en Vitoria a dos menores extranjeros que huyeron del centro de acogida de Movera tras una agresión

Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia - DEPARTAMENTO DE DESREGULACIÓN, BIENESTAR SOCIAL

ZARAGOZA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad han localizado este viernes en Vitoria a dos menores extranjeros no acompañados a los que se buscaba desde el pasado 11 de junio, cuando huyeron del centro de acogida de Movera (Zaragoza) después de participar en una refriega en la que otro menor resultó herido, según denunció el pasado 12 de junio el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, que también anunció la presentación de una denuncia ante la Policía Nacional por dicha agresión.

En una nota de prensa, su Departamento informa de que uno de los dos menores ahora localizados, al que se califica de "violento" y "peligroso", es un marroquí de 17 años, según consta en la documentación analizada por el Ministerio del Interior.

En el momento en que iba a ser trasladado a otro centro de menores, este individuo se encaró a la Policía y a los educadores, hasta el punto de que logró fugarse. Desde entonces, junto a otro menor residente en el mismo centro de Movera e implicado también en la agresión, ambos habían permanecido huidos.

También explica la nota de prensa publicada en el portal gubernamental 'Aragón Hoy' que la víctima de la agresión tuvo que ser trasladada al hospital, donde se le diagnosticaron "policontusiones, lesiones en la cara, cuello, cuero cabelludo, espalda y codo, provocadas por continuas patadas, puñetazos y golpes con objetos contundentes".

Además, ha requerido asistencia especializada ante la violencia a la que lo tenían sometido sus atacantes --cinco en total--, se hace constar.

Tras ser localizados este viernes en la capital alavesa, no se ha dictado contra ellos orden alguna de internamiento preventivo en régimen cerrado, sino que se ha dispuesto de nuevo que vuelvan a un centro ordinario de menores. A la espera de ser trasladados otra vez a Aragón, han quedado provisionalmente en un centro de menores de Vitoria que, según las autoridades vascas, se encuentra saturado.

Nolasco considera "inaudito que alguien con ese perfil sea devuelto a un centro de acogida de menores, dada la evidente peligrosidad que conlleva". Una peligrosidad que, sostiene, "ya ha demostrado con hechos muy graves y que han llegado a cruzar el umbral de lo delictivo, no sólo por esa brutal agresión, sino también por resistencia a agentes policiales y fuga incluida".

El consejero de Desregulación ha apuntado directamente contra el Ministerio del Interior como "responsable de una situación que se repite con otros menas y que es vergonzoso: en vez de devolverlos a su país y de aplicarles en España un régimen de internamiento riguroso, se les beneficia con centros de acogida costeados con los impuestos de todos los españoles".

Por último, el vicepresidente ha anunciado que el Gobierno de Aragón va a "tomar cartas en el asunto y se persona en las diligencias abiertas contra ese supuesto mena marroquí".